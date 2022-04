Organizatorzy Fryderyków podali, że 22 kwietnia w Operze na Zamku w Szczecinie odbędzie się Gala Muzyki Poważnej i koncert z udziałem najwybitniejszych polskich solistów i zespołów.

Tydzień później - 29 kwietnia - w Netto Arenie w Szczecinie odbędzie się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Na scenie pojawią się m.in. Katarzyna Nosowska, Daria Zawiałow, Young Leosia, Organek i Mrozu.

Bilety na obie gale trafiły już do sprzedaży.

"Artyści do dziś podkreślają wspaniałą atmosferę i dobrą energię, jaka wytworzyła się podczas tamtego koncertu. Mamy nadzieję, że wydarzenie jakim jest Fryderyk Festiwal pomoże nieść w Polskę przekaz, że Szczecin i Pomorze Zachodnie to miejsca wyjątkowych inicjatyw kulturalnych, tworzonych i wspieranych przez ludzi z pasją" - wspomina Andrzej Puczyński, przewodniczący Związku Producentów Audio Video (ZPAV), organizatora wydarzenia Fryderyk Festiwal.

Podczas gali muzyki rozrywkowej i jazzu na scenie zaprezentują się m.in. Daria Zawiałow (osiem nominacji), Kaśka Sochacka (cztery nominacje), Mery Spolsky (dwie nominacje), Szczyl, Mrozu, Katarzyna Nosowską z grupą przyjaciół, czyli zespołem Anieli (teledysk do ich pierwszej piosenki w Szczecinie) oraz zaskakujące duety - Monika Brodka z Tymkiem, WaluśKraksaKryzys z Organkiem, Rosalie. z Królem, Natalia Szroeder z Vito Bambino oraz Young Leosia z Malikiem Montaną.

Wystąpią także grupy T. Love, Kwiat Jabłoni, Muchy i Dezerter.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczna gala odbyła się na początku sierpnia w Szczecinie. Większą część imprezy pokazał TVN (część nagród zostało wręczonych poza telewizyjną transmisją).



Fryderyki 2022 - nominacje (muzyka rozrywkowa):

Album roku - muzyka korzeni blues:

Dagadana - "Tobie"

Jarecki - "Totem"

Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny - "Pieśni współczesne"

Tulia - "Półmrok"

Wojtek Mazolewski - "Yugen"

Album roku - piosenka poetycka i literacka:

De Mono - "Osiecky"

Mery Spolsky - "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj"

Organek - "Ocali nas miłość"

Ralph Kaminski - "Kora"

Variete - "Dziki książę"

Album roku - alternatywa:

Fisz Emade Tworzywo - "Ballady i protesty"

Hania Rani - "Music For Film and Theatre"

Hania Rani i Dobrawa Czocher - "Inner Symphonies"

Kuba Kawalec - "Ślepota"

Maria Peszek - "Ave Maria"

Album roku - elektronika:

Baasch - "Balladyna"

Michał Łapaj - "Are You There"

Rysy - "4GET"

Steez83 - "Lost Tapes 001"

Tomasz Mreńca - "Echo"

Autor/autorka/team autorski roku:

sanah

Sobel

Bartek "Fisz" Waglewski

Michał Wiraszko

Daria Zawiałow

Kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku:

Daria Zawiałow, Michał Kush

Hania Rani, Dobrawa Czocher

Kaśka Sochacka

sanah, Kuba Galiński

Sobel, Piotr Lewandowski

Producent roku:

Atut

Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór

Kuba Galiński

Hania Rani

Magiera

Teledysk roku:

Brodka - "Game Change" (Brodka i Przemek Dzienis)

Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) - "Ciebie też, bardzo" (MYK Collective)

Rosalie. feat. król - "Potrzeba skał" (Dawid Misiorny i Tymon Nogalski - HARTwarsaw)

sanah - "Kolońska i szlugi" (sanah i Michał Pańszczyk)

Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło - "Za krótki sen" (MYK Collective)

Zespół / projekt artystyczny roku:

Fisz Emade Tworzywo

Kwiat Jabłoni

Męskie Granie Orkiestra 2020

Muchy

OIO

Artysta roku:

Ralph Kaminski

Mata

Mrozu

Szczyl

Krzysztof Zalewski

Artystka roku:

sanah

Kaśka Sochacka

Mery Spolsky

Young Leosia

Daria Zawiałow

Debiut roku:

Bryska

Ochman

Kaśka Sochacka

Szczyl

Young Leosia

Utwór roku:

Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) - "Ciebie też, bardzo"

Mrozu - "Złoto"

Muchy - "Szaroróżowe"

sanah - "Kolońska i szlugi"

Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło - "Za krótki sen"

Album roku - rock/metal:

Dezerter - "Kłamstwo to nowa prawda"

Dziwna Wiosna - "Dziwna wiosna"

Muchy - "Szaroróżowe"

Organek - "Na razie stoję, na razie patrzę"

WaluśKraksaKryzys - "Atak!"

Album roku - hip hop:

Mata - "Młody Matczak"

Sobel - "Pułapka na motyle"

Sokół - "Nic"

Szczyl - "Polska Floryda"

Zdechły Osa - "Sprzedałem dupe"

Album roku - indie pop:

Brodka - "BRUT"

król - "Dziękuję"

Kwiat Jabłoni - "Mogło być nic"

Natalia Przybysz - "MTV Unplugged"

Kaśka Sochacka - "Ciche dni"

Album roku - pop:

Męskie Granie - "Męskie Granie 2020"

Ochman - "Ochman"

sanah - "Irenka"

Krzysztof Zalewski - "MTV Unplugged"

Daria Zawiałow - "Wojny i noce".