"If I Could Turn Back Time" to jeden z głośnych przebojów amerykańskiej piosenkarki Cher. Singiel wydany został w 1989 r. i promował 19. album wokalistki, zatytułowany "Heart of Stone". Po dziś dzień utwór uważany jest za jeden z najpopularniejszych w dorobku gwiazdy - znalazł się na wszystkich albumach kompilacyjnych, które zostały wydane w kolejnych latach jej kariery. Odniósł pokaźny sukces na całym świecie i był postrzegany jako niezwykle udany powrót Cher pod koniec lat 80.

Mimo ogromnego sukcesu "If I Could Turn Back Time", klip stworzony do piosenki, nie został odebrany równie dobrze. Teledysk wyreżyserował Marty Callner, a całość materiału została nagrana na pancernym okręcie USS Missouri. Co ciekawe, w wideo wystąpił syn Cher, Elijah Blue Allman, który w czasie nagrywania miał zaledwie 12 lat. Chłopak wcielił się w rolę jednego z gitarzystów zespołu.

Klip do wielkiego przeboju Cher został zakazany przez telewizję! Wszystko przez kontrowersyjny strój

Zaraz po opublikowaniu teledysku do zdobywającego popularność na całym świecie przeboju, wokół Cher wybuchła burza. Ogromne kontrowersje wywołał kostium, w którym wokalistka zaprezentowała się w klipie. Ubrana była bowiem w skąpy, jednoczęściowy strój kąpielowy. Zbyt mocne wyeksponowanie ciała przez Cher spotkało się z oburzeniem wśród oglądających. Afera rozkręciła się do tego stopnia, że wiele stacji telewizyjnych odmówiło pokazywania teledysku. MTV najpierw zbanowało klip, a z czasem zaczęło emitować go dopiero po godzinie 21:00. W wyniku kontrowersji powstała druga wersja wideo, w której umieszczono nieco bardziej subtelne sceny niż w oryginale.

Pamiętny kostium z teledysku Cher sprzedany za astronomiczną kwotę

Ostatnio wierni fani Cher mieli niepowtarzalną okazję zakupić kontrowersyjny kostium! Stylizacja z klipu do "If I Could Turn Back Time" trafiła bowiem pod młotek. Pod koniec zeszłego tygodnia odbyła się wyczekiwana przez kolekcjonerów aukcja "Bold Luxury: The Limelight Edit", zorganizowana przez prestiżowy dom Julien's Auctions.

Oprócz stroju z teledysku Cher, miłośnicy światowych gwiazd estrady mieli okazję wylicytować ponad 200 zaprojektowanych przez topowych designerów ubrań i dodatków, które wcześniej należały m.in. do Marilyn Monroe, Amy Winehouse czy Britney Spears.

Organizatorzy aukcji pierwotnie przewidywali, że ikoniczny kostium z klipu Cher zostanie sprzedany za 60-80 tys. dolarów. Ostateczna kwota aukcji przerosła jednak ich najśmielsze oczekiwania. Strój diwy wylicytowany został za gigantyczną kwotę - 162,5 tys. dolarów (ok. 628 tys. zł). Jednocześnie stał się najdroższym elementem aukcji "Bold Luxury: The Limelight Edit".

