Decyzją widzów show Polsatu to właśnie duet Alien i Majtis wygrał finał programu "Must Be The Music". Na scenie programu wykonywali między innymi takie utwory jak "Tajfun" czy "Tato", które zupełnie poruszyły publiczność w studiu oraz widzów przed telewizorami. Jak się okazuje, tych nie zabrakło, gdyż stacja Polsat odnotowała świetne wyniki oglądalności i objęła pozycję lidera w paśmie.

Wielki sukces Polsatu i "Must Be The Music". Polacy chętnie oglądali zmagania finalistów show

Podczas finału "Must Be The Music" zobaczyliśmy i usłyszeliśmy ośmioro różnorodnych wykonawców, którzy przeszli niesamowitą drogę w programie. Na scenie "MBTM" wystąpili: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, ZoSia Karbowiaki i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis oraz Weronika Ryba. Przypomnijmy, że finaliści walczyli o zwycięstwo i nagrodę pieniężną w wysokości 250 000 zł oraz o prawo do udziału w Polsat Hit Festiwalu organizowanym przez Telewizję Polsat. Wszystko zgarnął duet Alien x Majtis, z którym rozmawialiśmy przed wejściem na scenę, jak i tuż po jej opuszczeniu ze statuetką w ręku.

Alien i Majtis zwycięzcami "Must Be The Music". "Uszczypnij mnie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Według danych Nielsen Audience Measurement Polsat był niekwestionowaną wiodącą stacją pasma wieczornego spośród wszystkich anten, osiągając 9,23 proc. udziału

w rynku (TVP1 6,60 proc., TVP2 5,54 proc., TVN 7,93 proc.), zaś udział stacji w całej dobie emisji równy 7,74 proc. (TVP1 6,96 proc., TVP2 5,31 proc., TVN 6,11 proc.), także najwyższy spośród pozostałych anten, podkreślił pozycję nadawcy wśród konkurentów.

Warto podkreślić, że program "Must Be The Music" osiągnął udziały 10,3 proc. w grupie 4+, gdzie średnia oglądalność w paśmie wyniosła ponad 1 milion 100 tys. widzów oraz 9,7% proc. w grupie komercyjnej 16-59, co jest najlepszym wynikiem całego sezonu emisji. Castingi do kolejnej, 13. edycji show Polsatu już ruszyły!

