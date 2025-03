Kolejne gwiazdy dołączają do nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co już wiemy?

Miejsce w wiosennej ramówce Polsatu zajął powracający po latach program "Must Be The Music" . Z tego powodu najnowszej odsłony "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" fani spodziewać się mogą dopiero na jesień.

W nadchodzącym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zobaczymy Natalię Muiangę . Jest ona finalistką 8. edycji "Mam Talent" . Jej występy oglądać można było również w 9. edycji "The Voice of Poland" .

Wokalistka wielokrotnie pojawiała się także w stacji TVN oraz programie "Jaka To Melodia". Swoje umiejętności pokazała również w jednym z odcinków "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami", a także od 2023 r. prowadziła program "Wyjątkowa Trójka" na kanale Music Box. Co więcej, tatę piosenkarki zobaczyć można było w teledysku zespołu Big Cyc - "Makumba".