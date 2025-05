O pracy w "The Voice of Poland" marzy od lat. Czy Doda zasiądzie w czerwonym fotelu?

Po decyzji Lanberry o odejściu z "The Voice of Poland" ruszyła giełda nazwisk w sprawie nowej obsady trenerskiej. Od lat o tym stanowisku marzy Doda, która wielokrotnie deklarowała swoją gotowość do zajęcia stanowiska w czerwonym fotelu.