Shawn Mendes wraca do koncertowania. Wokalista wystąpi też w Polsce

Po ubiegłorocznej premierze płyty "Shawn", słynny Kanadyjczyk jest gotowy, by powrócić na scenę. Shawn Mendes zapowiedział właśnie rozpoczynającą się w sierpniu trasę "On The Road Again". W jej ramach powróci też do Polski - gdzie odbędzie się koncert?