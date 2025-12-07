Jacek Gulczyński zmarł w hospicjum. Gwiazdy z kondolencjami dla Małgorzaty Ostrowskiej

Jacek Gulczyński przebywał w Hospicjum Palium w Poznaniu. Fotograf ciężko chorował - zdiagnozowano u niego chłoniaka. Trzy dni po wernisażu "Rogalin" Małgorzata Ostrowska przekazała informację o śmierci męża.

"Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem, w Hospicjum Palium, odszedł mój mąż i nasz tata, Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym Artystą: malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania. To właśnie on stworzył moje najpopularniejsze fotografie portretowe. W ostatnich latach pasjonował się fotografowaniem przyrody, a mini wystawę jego fotografii można jeszcze oglądać w Hospicjum Palium" - napisała wokalistka w mediach społecznościowych 6 grudnia w godzinach popołudniowych.

Jacek Gulczyński zmarł w hospicjum. Małgorzata Ostrowska z prośbą

"Pożegnanie Jacka odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, o godz. 14:30. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców. Dziękujemy za zrozumienie" - dodała wokalistka, a w komentarzach szybko zaczęły pojawiać się słowa wsparcia i kondolencje.

"Przytulam Was mocno z całą moją rodziną" - napisał Andrzej Piaseczny. "Małgosiu, przyjmij moje najszczersze wyrazy współczucia" - dodała Majka Jeżowska. "Gośko przytulam" - to z kolei Tatiana Okupnik.

Kondolencje w komentarzach umieścili również m.in. Donatan i Cleo, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Magda Steczkowska, Edyta Bartosiewicz, Renata Przemyk, Ola Kwaśniewska, dziennikarka Marzena Rogalska, pisarz Mariusz Szczygieł.

Kim był Jacek Gulczyński?

Znajomość Małgorzaty Ostrowskiej i Jacka Gulczyńskiego sięga początku lat 80. To wówczas fotograf robił wokalistce zdjęcia podczas koncertów grupy Lombard, w której Ostrowska śpiewała w latach 1981-91 i 1997-99.

Z czasem ich relacja z zawodowej zmieniła się w prywatną. W 1987 r. na świat przyszedł ich syn Dominik. Początkowo zajmował się on obsługą techniczną, a później został gitarzystą w zespole Ostrowskiej. Projektuje również okładki jej płyt. Z kolei Jacek Gulczyński od lat był autorem promocyjnych zdjęć swojej żony.

"Artysta jest obecnie pacjentem Hospicjum, ale obiecuje, że z radością spotka się ze znajomymi, fanami i wszystkimi odwiedzającymi wystawę. Serdecznie zapraszamy!" - czytamy we wpisie.

Jacek Gulczyński był bratem Piotra "Gulczasa" Gulczyńskiego, uczestnika pierwszej edycji "Big Brothera". Gulczas w 2001 r. zagrał w teledysku "Śmierć dyskotece" swojej szwagierki.

Dodajmy, że na początku tego roku TVP pokazała szóstą edycję "The Voice Senior", w której jedną z trenerek była Małgorzata Ostrowska. W lipcu wokalistka potwierdziła, że nie powróci do programu, tłumacząc to pracowitym sezonem i licznymi obowiązkami zawodowymi.

