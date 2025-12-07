To ona zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w "Mam talent". Jest oficjalny komunikat

"Mam talent" to jeden z flagowych programów rozrywkowych stacji TVN. Wiosną tego roku stacja pokazała 16. edycję. Uczestników oceniali ponownie Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Julia Wieniawa, a w roli prowadzących powrócili Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.

Zwycięzcą show został 12-letni wokalista operowy Krystian Leśnik. Program średnio oglądało ponad 1,4 mln widzów.

"Mam talent" wraca bez Agnieszki Woźniak-Starak

Wiadomo już, że w ekipie "Mam talent" zabraknie Agnieszki Woźniak-Starak. Prezenterka w czerwcu ogłosiła, że po 12 latach żegna się ze stacją - ma powrócić do prowadzenia "Pytania na śniadanie" w TVP.

Wiadomo już, kto ją zastąpi w duecie z Janem Pirowskim, bo stacja opublikowała oficjalny komunikat. Nową prowadzącą zostanie Paulina Krupińska-Karpiel, która od 2014 r. związana jest z TVN-em. Od 2018 r. jest żoną Sebastiana Karpiela-Bułecki, wokalisty grupy Zakopower i jurora "Must Be The Music" w Polsacie.

Prezenterka i była modelka od 2020 r. współprowadzi program "Dzień dobry TVN".

"Czuję ogromną radość i wdzięczność - to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę️. A do tego mam nadzieję, że razem z @pirowski_jan stworzymy duet, który nie tylko poprowadzi ten program, ale doda mu jeszcze więcej energii i dobrej zabawy. Janek liczę, że wspólnie zrobimy z tej sceny miejsce, gdzie widzowie będą się uśmiechać… zanim jeszcze uczestnicy wejdą na scenę. Dziękuję za zaufanie. Zaczynamy piękną i inspirującą przygodę" - napisała Paulina Krupińska-Karpiel na Instagramie.

Dodajmy, że ruszyły już precastingi do nowej edycji "Mam talent". Program powróci na antenę wiosną 2026 r.

Sebastian Karpiel-Bułecka o byciu jurorem w kultowym show Polsatu. "W programie jest wiele szalonych ludzi" interia INTERIA.PL