TVN szykuje kolejną edycję "Mam talent"! Ruszyły przesłuchania internetowe
Wiosną przyszłego roku na antenę TVN powróci program "Mam talent!". Właśnie ruszyły internetowe castingi do nadchodzącej, 17. edycji znanego talent show. Co już wiemy?
Kilka miesięcy temu odbył się wielki finał 16. edycji "Mam talent", a twórcy słynnego talent show właśnie zapowiadają jego kolejną odsłonę! Według oficjalnych danych, poprzedni sezon okazał się wielkim hitem - każdy z odcinków oglądało średnio 1,44 mln widzów!
Osoby, które chciałyby zaprezentować swoje talenty przed publicznością oraz jurorami, mogą już zgłaszać się do programu! W czwartek, 9 października, wystartowały precastingi do show TVN-u. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej. Czas na wysyłanie zgłoszeń trwa do 15 stycznia 2026 r.
Pierwsi uczestnicy nowej edycji staną na wielkiej telewizyjnej scenie w warszawskim studiu, twarzą w twarz z jurorami, już 1 grudnia 2025 r. Jak wynika z regulaminu castingów, zamieszczonego w sieci przez FremantleMedia Polska, nagrania potrwają do 20 stycznia 2026 r.
Kto zostanie nowym prowadzącym "Mam talent"? Wiadomo jedynie, że jury pozostanie niezmienne!
Nowa edycja "Mam talent" emitowana będzie w TVN-ie na wiosnę przyszłego roku. Miłośnicy programu zastanawiają się, kto zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w roli prowadzącej u boku Jana Pirowskiego. Dziennikarka bowiem w czerwcu rozstała się ze stacją (pracowała w niej od 2013 r.). Znane talent show było natomiast jedynym formatem, jaki prowadziła w ostatnim czasie.
Nazwisko nowej prowadzącej wciąż pozostaje tajemnicą, jednak wiadomo już, że w 17. edycji "Mam talent" skład jury pozostanie niezmienny! Występy uczestników ponownie oceniać będą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop.