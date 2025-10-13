Kilka miesięcy temu odbył się wielki finał 16. edycji "Mam talent", a twórcy słynnego talent show właśnie zapowiadają jego kolejną odsłonę! Według oficjalnych danych, poprzedni sezon okazał się wielkim hitem - każdy z odcinków oglądało średnio 1,44 mln widzów!

Osoby, które chciałyby zaprezentować swoje talenty przed publicznością oraz jurorami, mogą już zgłaszać się do programu! W czwartek, 9 października, wystartowały precastingi do show TVN-u. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej. Czas na wysyłanie zgłoszeń trwa do 15 stycznia 2026 r.

Pierwsi uczestnicy nowej edycji staną na wielkiej telewizyjnej scenie w warszawskim studiu, twarzą w twarz z jurorami, już 1 grudnia 2025 r. Jak wynika z regulaminu castingów, zamieszczonego w sieci przez FremantleMedia Polska, nagrania potrwają do 20 stycznia 2026 r.

Kto zostanie nowym prowadzącym "Mam talent"? Wiadomo jedynie, że jury pozostanie niezmienne!

Nowa edycja "Mam talent" emitowana będzie w TVN-ie na wiosnę przyszłego roku. Miłośnicy programu zastanawiają się, kto zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w roli prowadzącej u boku Jana Pirowskiego. Dziennikarka bowiem w czerwcu rozstała się ze stacją (pracowała w niej od 2013 r.). Znane talent show było natomiast jedynym formatem, jaki prowadziła w ostatnim czasie.

Nazwisko nowej prowadzącej wciąż pozostaje tajemnicą, jednak wiadomo już, że w 17. edycji "Mam talent" skład jury pozostanie niezmienny! Występy uczestników ponownie oceniać będą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop.

