"Święta pełne śmiechu, kolorowych sweterków i niezapomnianych chwil z przyjaciółmi! Zapraszam na wspólne świętowanie przy dźwiękach 'Sweterków w reniferki' i daję gwarancję dobrej zabawy i ciepła, które rozgrzeje nawet największych zmarzluchów. Przygotujcie się na reniferkowy zawrót głowy i uśmiechy od ucha do ucha!" - zachęca Michał Wiśniewski, publikując swoją świąteczną piosenkę.

Razem z wokalistą Ich Troje utwór współtworzył Igor Jaszczuk, który poza swoimi piosenkami pisze również dla innych wykonawców. To właśnie on dla Wiśniewskiego napisał takie utwory jak m.in. pamiętna "Filiżanka" i "Piosenka jak pocałunek". Numery Jaszczuka śpiewali także m.in. Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Violetta Villas i Ivan Komarenko.

Michał Wiśniewski zaprasza na święta

W chórkach w "Sweterkach w reniferki" udzielają się muzycy Ich Troje: nowa wokalistka Martyna Majchrzak i perkusista Maciej Żołna.

"To zdecydowanie będzie hit świąt! Tak pozytywny kawałek, że od razu na dworze jakby jaśniej, w serduchu troszkę lżej i jakoś dookoła cieplej!", "Pozytywny, lekko zwariowany, fajny świąteczny numer", "To jest strzał w dychę. Bardzo energiczna i pozytywna piosenka", "Mamy po kokardkę 'Last Christmas' - teraz czas na nasze i udane" - czytamy w komentarzach.

Michał Wiśniewski do udziału w teledysku zaprosił swoich przyjaciół i osoby związane z Ich Troje. Na planie pojawili się Dagmara Królikowska, Patryk Budkowski, Ewa Agaś-Lange, Paweł Korzekwa, Łukasz Lucarz, Mariusz Radkowski, Dorota Kwiatkowska, Anna Gładysiak-Kalinowska, Wiola Sulis, Grzegorz Woźniak i wspomniana Martyna Majchrzak.

Przypomnijmy, że to ona zaśpiewała na tegorocznej płycie Ich Troje - "Wybiła 11". W zespole zastąpiła Annę Świątczak, czyli jedną z byłych żon Wiśniewskiego. Świątczak w Ich Troje występowała w latach 2003-2010 i od 2020 r.

Trzon grupy od samego początku w 1995 r. tworzą Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. U ich boku wielokrotnie zmieniały się wokalistki. Za mikrofonem stały już kolejno Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-2003), Anna Świątczak (2003-2010 i z powrotem od 2020), Jeanette Vik (2010-2011), Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017) i Agata Buczkowska (2017-2020).

Prawdziwym chrztem bojowym dla Martyny Majchrzak był występ przed wielotysięczną publicznością na Dużej Scenie tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu. Zespół pojawił się na imprezie Jurka Owsiaka w roli laureata plebiscytu Złotego Bączka.

Kim jest Martyna Majchrzak?

Wychowanka Miejskiego Domu Kultury związana jest od lat ze Studiem Piosenki i Klubem Piosenki A PRIORI, prowadzonym w MDK w Zduńskiej Woli. Jej wokalnym opiekunem jest Andrzej Wawrzyniak, który razem z Michałem Wiśniewskim nagrał dwie płyty z poezją śpiewaną: "Sweterek część 1 czyli 13 postulatów w sprawie rzeczywistości" (2012) i "Sweterek część 2 czyli 13 postulatów w sprawie miłości" (2018).

Sam Wiśniewski porównuje nową wokalistkę do Justyny Majkowskiej, która także wywodzi się z nurtu poezji śpiewanej.

