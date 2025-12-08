Dolly Parton, ceniona piosenkarka i ikona muzyki country, pod koniec września bieżącego roku przekazała, że zmuszona jest przesunąć swoją rezydenturę koncertową w Las Vegas. Seria występów w Colosseum at Caesars Palace miała odbywać się w grudniu, lecz nowe terminy ustalono dopiero na 2026 r. Powodem nagłej decyzji wokalistki miały być niewyjaśnione zabiegi medyczne, którym się poddała.

Dolly Parton odwołała rezydencję w Las Vegas. Fani martwili się o jej stan zdrowia

Po ogłoszeniu gwiazdy w sieci i mediach pojawiło się sporo spekulacji na temat jej stanu zdrowia. Fani Parton zaczęli mocno się niepokoić, przez co wokalistka publicznie odpowiedziała na krążące plotki. W październiku opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym uspokoiła słuchaczy, stwierdzając, że niedługo będzie gotowa do dalszej artystycznej pracy.

"Nie sądzę, że Bóg skończył ze mną i ja też jeszcze nie skończyłam pracować. Chciałam, żebyście wiedzieli, że nie umieram. Krąży mnóstwo plotek i pomyślałam, że jeśli usłyszycie to ode mnie, będziecie wiedzieć, że wszystko ze mną w porządku" - mowiła.

Miley Cyrus przekazała nowe wieści o stanie zdrowia Dolly Parton. Uspokaja fanów artystki

Teraz głos w sprawie zabrała także Miley Cyrus, która w rozmowie z "Entertainment Tonight" przekazała nowe wieści o stanie zdrowia swojej matki chrzestnej. Uspokoiła tym samym fanów ikony country, bowiem Dolly Parton powraca do pracy.

"Ona zawsze będzie kontynuować swoje show. Show musi trwać. Jest teraz po prostu podekscytowana, że może wrócić do pracy" - podkreśliła wokalistka.

Cyrus i Parton są dalekimi krewnymi - co ujawniono w 2024 r. za sprawą badań portalu genealogicznego Ancestry.com. Legendarna wokalistka country w przeszłości wielokrotnie pojawiała się u boku Miley w serialu "Hannah Montana", gdzie odgrywała rolę Cioci Dolly. Dodatkowo artystki wspierają się i współpracują ze sobą muzycznie. Dwa lata temu Cyrus nagrała wraz z matką chrzestną odświeżoną wersję swojego emocjonalnego hitu "Wrecking Ball".

