Megadeth zasłynęli na scenie w latach 80. Albumy takie jak "Peace Sells... but Who's Buying?" czy "Rust in Peace" to prawdziwe metalowe klasyki. Sama formacja wymieniana jest jako część wielkiej czwórki thrash metalu tuż obok Metalliki, Slayera i Anthrax. Lata intensywnych tras koncertowych mocno odbiły się jednak na liderze Megadeth.

Zespół ogłosił, że 23 stycznia 2026 ukaże się ich ostatni album studyjny zatytułowany po prostu "Megadeth". Następnie formacja wyruszy w trasę koncertową, w ramach której pożegna się z fanami na całym świecie. Nie zabraknie także przystanku w Polsce. Wystąpią bowiem jako jedna z głównych gwiazd Mystic Festivalu 2026 w Gdańsku. Impreza planowana jest na 3-6 czerwca.

Dlaczego Megadeth żegnają się ze sceną?

Dave Mustaine udzielił niedawno wywiadu dla "Trunk Nation", w którym wyjawił, dlaczego zdecydował się zakończyć działalność Megadeth. Jak się okazało, głównym powodem są problemy zdrowotne lidera.

"Od dawna się na to zanosiło. Mam problemy z dłońmi. Dłonie mnie zawodzą. Były też inne problemy z szyją i karkiem. Doskwiera mi w tych miejscach artretyzm i przemieszczone dyski. Złamałem kość lędźwiową. Cierpię na zesztywnione plecy aż do ramion i szyi. Zawsze powtarzałem, że jeśli nie dam rady dać z siebie 100 procent, zacznę rozważać wycofanie się. Powiedziałem menadżerowi: Nie jestem pewien, jak długo dam radę to ciągnąć. Ręce naprawdę mnie bolą. Dam radę zagrać jeszcze jedną, naprawdę dobrą trasę" - wyjaśnił Mustaine.

Nadchodząca płyta "Megadeth" promowana jest singlami "Tipping Point" oraz "I Don't Care", które dostępne są już na wszystkich platformach streamingowych. Na albumie znajdziemy 10 utworów oraz bonusowy cover "Ride The Lightning" Metalliki.

