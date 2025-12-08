Na początku tego roku grupa Trupa Trupa wypuściła EP-kę "Mourners". Za produkcję materiału odpowiedzialny był Nick Lunay - producent oraz realizator, który współpracował z twórcami takimi jak: Blue October, Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs, Public Image Ltd czy Kate Bush.

Działająca od 2009 r. trójmiejska formacja szybko zwróciła na siebie uwagę zagranicznych mediów. Płyty zespołu były recenzowane (i doceniane) przez takie serwisy jak m.in. Pitchfork czy The Quietus.

Ekipa dowodzona przez Grzegorza Kwiatkowskiego (wokal, gitara) w 2019 r. podpisała kontrakt ze słynną amerykańską wytwórnią Sub Pop, współodpowiedzialną za kultowe płyty gwiazd muzyki grunge (m.in. Nirvana, Soundgarden, Mudhoney), a także współczesnej gitarowej alternatywy spod znaku m.in. Band of Horses, Iron & Wine, Beach House, The Shins i Fleet Foxes.

100 najlepszych piosenek 2025 r. Trupa Trupa na liście "Rolling Stone"

Tytułowy utwór "Mourners" znalazł się na liście 100 najlepszych piosenek 2025 r. (na 76. miejscu) opublikowanej przez magazyn "Rolling Stone".

"Polski zespół art-rockowy oferuje wirujący, psychodeliczny sen z przebiegłą linią basu, która przywodzi na myśl Radiohead z lat 2000., i stale narastającym napięciem" - czytamy w uzasadnieniu.

Tak wygląda pierwsza dziesiątka zestawienia:

1. Lady Gaga - "Abracadabra"

2. MJ Lenderman, This Is Lorelei - "Dancing in the Club"

3. Huntr/x - "Golden"

4. Bad Bunny - "Baile Inolvidable"

5. Kehlani - "Folded"

6. Sabrina Carpenter - "Manchild"

7. YoungBoy Never Broke Again - "Shot Callin"

8. Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

9. Kendrick Lamar, SZA - "Luther"

10. Chappell Roan - "The Subway".

