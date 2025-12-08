Dua Lipa wykonała hit "Amor Prohibido" na finał trasy "Radical Optimism Tour". Tak oddała hołd Selenie
Dua Lipa od miesięcy dzieliła się z fanami na Instagramie chwilami z trasy koncertowej "Radical Optimism Tour", które szczególnie zapadły jej w pamięć. Zdjęcia stanowią już swego rodzaju pamiątkę, bo 5 grudnia br. wokalistka zakończyła światową trasę koncertem w Estadio El Campín.
Dua Lipa podczas finału trasy "Radical Optimism Tour" oddała hołd Selenie i wykonała poruszający cover legendy latino. Wokalistka zaśpiewała utwór "Amor Prohibido" i poruszyła zebraną publiczność.
Dua Lipa w wielkim hicie Seleny. "Czuję szczególną więź"
"Wybrałam tę piosenkę, ponieważ czuję bardzo szczególną więź z tą artystką i z jej poczuciem przynależności do dwóch miejsc jednocześnie. Głęboko się z tym identyfikuję, bo czuję się zarówno Albanką, jak i Angielką, tak jak ona była Meksykanką i Amerykanką" - opowiedziała Lipa ze sceny po hiszpańsku.
Przypomnijmy, że "Amor Prohibido" z 1992 roku to jeden z największych przebojów Seleny - jednej z największych gwiazd muzyki tejano i latin na świecie. Kawałek od wielu lat cieszy się sporą popularnością w Meksyku, o czym przypomniała również Dua Lipa, oddając mu hołd.