"Wybrałam tę piosenkę, ponieważ czuję bardzo szczególną więź z tą artystką i z jej poczuciem przynależności do dwóch miejsc jednocześnie. Głęboko się z tym identyfikuję, bo czuję się zarówno Albanką, jak i Angielką, tak jak ona była Meksykanką i Amerykanką" - opowiedziała Lipa ze sceny po hiszpańsku.