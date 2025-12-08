Patricia Kazadi zabiera się już za przystrajanie domu na święta Bożego Narodzenia. Jak przyznała, w tym roku dekoracje będą u niej utrzymane w tonacji bieli i złota - chce, by było gustownie i elegancko, ale wcale nie zamierza wydawać fortuny na nowe ozdoby.

Tak Patricia Kazadi szykuje się do świąt. "Musimy kupić nowe dekoracje"

Patricia Kazadi chce znaleźć dekoracje z drugiej ręki, aby dać im nowe życie. Piosenkarka zaznacza też, że wraz z mamą kupują sobie prezenty pod choinkę. "Kręciliśmy świąteczny spot dla Polsatu i klimat na planie sprawił, że ja teraz słucham wyłącznie muzyki świątecznej i myślę o dekoracjach. Z mamą ustaliłyśmy, że w tym roku święta będą biało-złote, nigdy tak nie robiłyśmy, więc w tym roku jest taki koncept. Musimy kupić nowe dekoracje, oczywiście najchętniej takie z outletów, czyli już przez kogoś używane, bo mają historię, a poza tym wspieramy recykling. W zeszłym roku kupowałam choinkę w fajnym miejscu, więc myślę, że teraz kupię w tym samym. Rozmawiałyśmy już też z mamą o prezentach" - przyznała Newserii Patricia Kazadi.

Prowadząca program "Must Be the Music" zdradziła również, że w jej domu pielęgnowany jest zwyczaj pisania listów do Świętego Mikołaja. Muszą one być starannie przygotowane i mieć godną oprawę, dlatego wykorzystuje się do tego pięknie zdobione papeterie. "Mama kupiła piękne listy do Świętego Mikołaja i każda z nas wypisała, co chciałaby dostać. Mój list jest jednak tak ładny, że chcę go zachować dla siebie, a mamie wyślę SMS-a" - wyznała.

Patricia Kazadi otwarcie przyznaje, że bardzo lubi przedświąteczny czas. Celebruje każdą chwilę i docenia każdy aspekt. "Święta to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Po pierwsze, jest muzyka świąteczna, którą kocham, po drugie, są dekoracje, po trzecie, fajnie, jak jest śnieg, bo wtedy człowiek od razu jest radosny. Kocham tę piękną biel na drzewach" - przyznała wokalistka.

Patricia Kazadi o przygotowaniach do świąt. "Zamierzam kupić ozdoby z outletów" Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Patricia Kazadi nie ukrywa też, że lubi witać Nowy Rok w pracy. Według niej to najlepszy sposób na spędzenie tej wyjątkowej nocy, a zarazem dobra wróżba na kolejne miesiące. "W sylwestra pracuję, bo tak najbardziej lubię spędzać sylwestra. Jak nie pracuję, to jest ciśnienie na superimprezę, która potem jest beznadziejna i siedzisz tam, męczysz się i zastanawiasz, czemu musisz pić to wino, jeśli w ogóle nie chcesz go pić. A jak pracujesz, to masz zadanie, dajesz radość innym ludziom, wspólnie celebrujecie i wchodzicie w Nowy Rok z impetem. I ja też wtedy wiem, że weszłam w Nowy Rok z energią, pracowicie i że w kolejnych miesiącach będę robić fajne projekty. W tym roku gram koncert z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, więc bardzo się cieszę" - dodała.

Patricia Kazadi wspomina duet z Mattem Pokorą. "Dla takich chwil się tworzy muzę"

Patricię Kazadi zapytaliśmy, czy ma już swoich muzycznych ulubieńców, którzy zaprezentowali się w castingach w "MBTM". "Nie mam top 5, mam na razie top 60. Poziom jest naprawdę wysoki, a bałam się trochę, przyznam ci się. Myślałam, że kto miał przyjść, to już przyszedł, więc co teraz? Okazuje się, że wręcz odwrotnie" - przyznała prowadząca show Polsatu.

"TikTok mi przypomniał o utworze z Mattem Pokorą - "Wanna Feel You Now", który poszedł viralowo w wakacje. Mój brat mi o tym powiedział, więc ja też nagrałam się do tego dźwięku, żeby przyznać, że jestem świadoma tego trendu. To zostało w sercach Polaków. Zdziwiło mnie to, jak bardzo. Ludzie mi piszą: 'Przy tej piosence poznałam mojego męża', 'Przy tym utworze przeżyłam swój pierwszy pocałunek na dyskotece', a ja za każdym razem jestem w szoku. Dla takich chwil się tworzy muzę. Aż chce się żyć." - opowiedziała Patricia Kazadi, tłumacząc tym samym, dlaczego jest wdzięczna za internet.

Patricia Kazadi o zakulisowej atmosferze w "Must Be The Music". Co obserwuje na backstage'u? INTERIA.PL