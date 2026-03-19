Zanim jednak w ręce fanów Samael trafi długo oczekiwany następca płyty "Hegemony" z 2017 roku, słynna szwajcarska formacja wyda pod koniec kwietnia limitowany maxi singel, na którym znajdą się najnowszy utwór "Hidden Empire" oraz opublikowany w październiku 2025 roku singel "Black Matter Manifesto" - pierwsza od ośmiu lat premierowa kompozycja aktualnych podopiecznych austriackiej Napalm Records.

Samael z nowym singlem o wysokim napięciu. Do czego nawiązuje "Hidden Empire"?

"Ukryte na widoku, tuż przed nami, wszędzie i zawsze. Przestaliśmy widzieć to, co niegdyś dostrzegaliśmy, to nasza rzeczywistość, rzeczywistość, której ochoczo się poddajemy, by wieść bezbolesne, lecz wyzute z sensu życie. Co do samej muzyki, początek utworu przypomina nieco klasyczny numer Samaela 'My Saviour' (z albumu 'Passage' sprzed dokładnie 30 lat), ale szybko rozwija się w coś bardziej dla nas nieoczywistego. To ciężki utwór z industrialnym szlifem, który zachowuje wysokie napięcie od początku do końca" - napisali słynni Szwajcarzy.

Singlowi "Hidden Empire" towarzyszy teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Maxi singel "Hidden Empire" (wraz ze wspomnianym utworem "Black Matter Manifesto") ujrzy światło dzienne 24 kwietnia na 12-calowym, półprzeźroczystym czerwonym winylu i dostępny będzie w ograniczonym nakładzie, wyłącznie w oficjalnym sklepie zespołu oraz poprzez wysyłkowy katalog Napalm Records.

Samael zapowiada nowy album. Co już wiemy?

Choć data wydania nowego albumu Samaela nie została jeszcze ujawniona, wiadomo że nagrania odbyły się w szwajcarskim studiu The Cube, a mastering w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street.

Przypomnijmy, że już w grudniu 2024 roku gitarzysta Samaela Thomas "Drop" Betrisey ujawnił, że w produkcję długo oczekiwanego albumu szwajcarskiej legendy zaangażowany był Szwed Daniel Bergstrand, jeden z najbardziej rozchwytywanych fachowców sceny metalowej, z którego usług korzystali m.in. In Flames, Meshuggah, Soilwork, Dark Funeral, Witchery, Dimmu Borgir, Devin Townsend, Strapping Young Lad oraz uznane polskie marki, na czele z Behemothem i Decapitated.

"Legendarny Daniel Bergstrand przybył do Szwajcarii, żeby zająć się produkcją wokali na nowy album Samaela. Nagrania dobiegły już końca. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że te utwory są wybitne" - informował pod koniec 2024 roku Drop, muzyk udzielający się także w genewskiej formacji Sybreed spod znaku industial / groove metalu.

Co do kwestii muzycznego kierunku obranego przy powstawaniu nowego longplaya wypowiedział się wcześniej także Vorph, grający na gitarze wokalista Samaela.

"Nowy materiał będzie mocno powiązany z 'Hegemony' (poprzednią płytą Samaela z 2017 r.), ale to nie to samo. Rzecz w tym, że na swój sposób staramy się wykorzystywać fakt, iż od lat robimy różne rzeczy. Istnieje więc pewna przestrzeń, którą ludzie przyjmą jako obszar działań Samaela. Staramy się więc korzystać z tej przestrzeni. Część ludzi lubi, gdy dany zespół trzyma się pewnej formuły - zawsze wiesz, co otrzymasz. Z nami jest nieco inaczej, nie będzie to jednak jakieś całkowite zaskoczenie. Nie ma tam eksperymentowania z rzeczami, po które nigdy wcześnie nie sięgaliśmy, ich kształt jest jednak inny, no i jest tam znacznie więcej gitar. To znacznie bardziej gitarowy materiał. Można więc powiedzieć, że to jedna z tych różnic" - wyjaśniał w 2025 roku Vorph.

Warto dodać, że w 2020 roku w szeregi zespołu pod wodzą braci Michaela "Vorpha" i Alexandre'a "Xy" (perkusisty i głównego autora muzyki) Locherów wstąpił basista Ales Campanelli, kolega Thomasa "Dropa" Betriseya z Sybreed, który doskonale zna Samaela od czasów jego kultowych blackmetalowych początków.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że uznana formacji z miasta Sion w południowej Szwajcarii to twórcy kanonicznych dla tzw. drugiej fali black metalu (wraz z m.in. Norwegami z Mayhem, Darkthrone, Burzum, Satyricon, Emperor i Gorgoroth) albumów "Worship Him", "Blood Ritual" i "Ceremony Of Opposites" z początku lat 90. czy wizjonerskiego longplaya "Passage" z 1996 roku, na którym Samael rozpoczął swój postępowy pochód ku brzmieniowym obszarom z pogranicza elektroniki, industrialnego metalu i muzyki symfonicznej.

Czadowa Mamuśka w „MBTM”. Sebastian Karpiel-Bułecka ruszył w pląsy Polsat Promocja