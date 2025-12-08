Informacja o rozstaniu Sidneya Polaka z T.Love była o tyle szokująca, że był on drugim muzykiem - po wokaliście Muńku Staszczyku - z najdłuższym stażem w tym zespole. Do legendy polskiego rocka dołączył w 1990 r. i grał z nią do teraz (z przerwą na zawieszenie działalności formacji w latach 2017-2022).

Tym samym sobotni koncert grupy w Lublinie był ostatnim występem Sidneya Polaka w składzie.

Sidney Polak komentuje rozstanie z T.Love. "Szok i ogromna ulga"

Dodajmy, że raptem dwa miesiące wcześniej, na początku października, doszło do zmiany na stanowisku gitarzysty. Jan Benedek występował w zespole w latach 1990-1994 i z powrotem od 2022 r. Był współtwórcą przebojowych płyt "Pocisk miłości" (1991) oraz "King" (1992) i niemal w całości skomponował materiał na ostatni jak dotąd album "Hau, hau!" (2022).

Fani w komentarzach zaczęli się obawiać o dalszą przyszłość T.Love, a wśród głosów dominował szok i niedowierzanie. "Wszystko się sypie" - taki ton przeważał we wpisach.

Teraz doczekaliśmy się oficjalnego komentarza Sidneya Polaka.

"Wczoraj zamknął się naprawdę gruby rozdział mojego życia. Pierwsze uczucie - szok a chwile później - ogromna ulga. A potem... kolejny szok, na widok wszystkich komentarzy wsparcia od fanów! Wow! I tak naprawdę to się liczy, bo te 35 lat pracy i zaangażowania było przede wszystkim dla Was! Idę dalej swoją drogą, bez oglądania się za siebie. I zapraszam serdecznie na moje koncerty" - napisał perkusista w mediach społecznościowych.

Za Benedka w T.Love ponownie pojawił się Maciej Majchrzak, znany jako Magilla Majcher, gitarzysta tej formacji w latach 1994-2017. Na razie nie wiadomo, kto pojawi się za perkusją.

Sidney Polak za to wsparł Jana Benedka w jego rodzinnym zespole BNDK, w którym w roli wokalisty występuje syn gitarzysty - Gabor Benedek. Razem nagrali nową wersję wielkiego przeboju T.Love - "Warszawa".

Sidney ma również na koncie trzy solowe płyty jako wokalista: "Sidney Polak" z przebojami "Chomiczówka" i "Otwieram wino" (2004), "Cyfrowy styl życia" (2009) i "3" (2018). Jako producent współpracował z Pezetem przy jego albumie "Radio Pezet. Produkcja Sidney Polak" (2012).

