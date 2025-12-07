Dziwna Wiosna i jej nowy początek. Zobacz zdjęcia z koncertu w Krakowie
"Dziwna Wiosna jest między ciszą i wrzaskiem, między pięknem i brudem, między przebojowymi refrenami i hipnotyzującymi improwizacjami" - tak o sobie piszą muzycy warszawsko-trójmiejskiego tria. Grupa obecnie koncertuje w ramach zapowiedzi nadchodzącej płyty "Plot Twist".
"Ta płyta to będzie nasz nowy początek" - zapowiada Dawid Karpiuk, wokalista i gitarzysta Dziwnej Wiosny.
Z szykowanego albumu "Plot Twist" poznaliśmy już dwa single "No No No" i "Gospel". Ten materiał rockowe trio zapowiada podczas trwającej trasy koncertowej. Po Lublinie drugim przystankiem był Kraków, gdzie grupa zagrała w Klubie Zaścianek.
"'Gospel' to trochę filmowa opowieść o gościu, który nie potrafi sobie poradzić ze stratą i żyje tak, jakby przed czymś uciekał. W końcu się zatrzymuje, staje w deszczu i zaczyna przepraszać rzeczywistość za czas, który stracił. To jest o zagubieniu w mieście, starych sytuacjach, narkotykach, tęsknotach. Wiadomo, że to jest w dużym sensie o mnie. Ale chcę, żeby ludzie wzięli tę historię dla siebie, żeby - o ile to możliwe - zobaczyli w tym swoje własne sytuacje" - podkreśla lider Dziwnej Wiosny.
Dziwna Wiosna na koncercie w Krakowie
U boku Dawida Karpiuka w zespole występują jeszcze basista Wojtek Traczyk oraz perkusista Michał Młyniec. Warszawsko-trójmiejskie trio grające "brudne i piękne rockowe piosenki" ma na koncie m.in. nominacje do Fryderyka i Sanek. Dotychczasowy dorobek to płyty "Dziwna Wiosna" (2021) i "DUCHY.DISCO" (2023).
Dziwna Wiosna - szczegóły trasy koncertowej:
7.12 - Wrocław, Łącznik
12.12 - Tychy, Underground
18.12 - Gdańsk, Wydział Remontowy
16.01.2026 - Warszawa, Hydrozagadka
23.01.2026 - Gomunice, Bogart.