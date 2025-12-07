Z szykowanego albumu "Plot Twist" poznaliśmy już dwa single "No No No" i "Gospel" . Ten materiał rockowe trio zapowiada podczas trwającej trasy koncertowej. Po Lublinie drugim przystankiem był Kraków, gdzie grupa zagrała w Klubie Zaścianek.

"'Gospel' to trochę filmowa opowieść o gościu, który nie potrafi sobie poradzić ze stratą i żyje tak, jakby przed czymś uciekał. W końcu się zatrzymuje, staje w deszczu i zaczyna przepraszać rzeczywistość za czas, który stracił. To jest o zagubieniu w mieście, starych sytuacjach, narkotykach, tęsknotach. Wiadomo, że to jest w dużym sensie o mnie. Ale chcę, żeby ludzie wzięli tę historię dla siebie, żeby - o ile to możliwe - zobaczyli w tym swoje własne sytuacje" - podkreśla lider Dziwnej Wiosny.