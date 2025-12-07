Dziwna Wiosna w Krakowie: Hit me baby one more time [RELACJA]

Dotarło do mnie, że nigdy nie pisałam o koncercie Dziwnej Wiosny jakoś dłużej. Może to dlatego, że trudno relacjonować występ, w który jest się bardzo emocjonalnie zaangażowanym. W końcu ile osób może się pochwalić tym, że był tego ciepłego lipcowego wieczora cztery lata temu na pierwszym ever koncercie w warszawskiej Komunie? Tego koncertu i świętowania po nie zapomnę nigdy. No i dobrze to brzmi, że się wierzyło w jakiś zespół od początku, no nie?

Sentyment to pewnie jeden z powodów, przez które zawsze chętnie Dziwną Wiosnę pooglądam, ale, po drugie, to trio na scenie jest niepowtrzymane i jeśli myślicie, że na żywo po prostu odgrywają kawałki z albumów, no to nie jest tak. Wojtka Traczyka oprócz Dziwnej Wiosny spotkacie też - co pewnie nie wszyscy wiedzą - w jazzowych składach, Michał Młyniec, który zastąpił za bębnami Łukasza Moskala, również kombinuje muzykę z innymi zespołami, Dawid Karpiuk natomiast nawet jak miał napisać piosenkę do reklamy o domu i ogrodzie, to mu wyszedł przebój. Oni naprawdę wiedzą, co robią.

Tym razem w Zaścianku koncert zaczął się małym incydentem z jednym zbyt mocno rozmiękczonym panem, który brzydko wyraził się o kobietach, na co Dawid krótko odpowiedział mu, żeby lepiej wyszedł. I nie wspominam tego, żeby mieć dobry materiał do tytułu, bo wyobrażam sobie, że wyrzucanie człowieka z własnego koncertu nie jest ani łatwe, ani przyjemne - piszę o tym, bo autentyczność jest chyba największym atutem tego zespołu. Czuć to zawsze i na koncertach, i po koncertach, kiedy ludzie mogą się z zespołem szklanką stuknąć i zapalić przed klubem. No i myślę, że mało jest już osób, które są w stanie mówić, co myślą, i nie przejmować się za bardzo, czy ktoś przez to przestanie kupować płyty. Nigdy nie sądziłam, że zdanie "Zwrócę mu za bilet, ale niech wyp…ala" może być aż tak urzekające.

Dziwna Wiosna w Krakowie (6.12.2025) Zobacz galerię + 4

Dostaliśmy i trochę starszych rzeczy, jak "Niepewność", "Ostatnia noc lata" czy przepiękne jak zawsze "Maria, Maria", trochę tych z poprzedniej płyty - choćby "Płonę, płonę", "Chłopcy" czy "Ogień". Dostaliśmy też - co dla mnie najważniejsze - kilka piosenek z albumu wcześniejszej formacji, czyli Superhuman Like Brando. Najstarsi górale z redakcji mi świadkiem, ile szukałam tej płyty, żeby mieć ją w domu. Dlatego wspaniale było usłyszeć na żywo "Taksówkarza", "Deszcz" czy "Ocalonego".

Było też "Stracone" z wersem "Marzyciele umrą na końcu", który zawsze wywołuje ciary i wytatuowałabym go sobie, ale nie chcę wyjść na psychofankę, dlatego tylko często powtarzam go w głowie. Były też "Samoloty", za które podobno byli mocno krytykowani, że "Rudy próbuje grać pop", ale jak to ktoś z publiki powiedział: "Żeby tak wyglądał pop". No niby rudy, a mu wychodzi. Były zawsze wzruszające "Odolany", mocno rozbudowane "Szybko / Ciemno" oraz nowe "No no no" i "Gospel". I Hendrixa uświadczysz, i "…Baby One More Time" też. Dlaczego Britney, spytacie? No bo mogą. Pewnie dlatego.

Z całą odpowiedzialnością mogę powtórzyć, że to jeden z najlepszych koncertowych zespołów w Polsce. Płyty mają specjalne miejsce w moim serduszku, ale nie da się ich porównać z tym, co dzieje się na żywo. Ach, no i jeszcze zapomniałam o słowach uznania za wyciągnięcie na scenę menago, świetlika, dźwiękowca i kierowcy, żeby pokazać ludziom, że zespół to nie tylko ci, co mają instrumenty w rękach.

Poważnie, jeśli jeszcze nie byliście, to idźcie usłyszeć Dziwną Wiosnę na żywo, najlepiej w klubie. Może dostanie wam się Dawid Karpiuk śpiewający "Hit me baby one more time".