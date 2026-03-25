Julia Żugaj zyskała popularność jako internetowa celebrytka. Lata temu wzięła udział w projekcie "Team X", dzięki któremu usłyszało o niej miliony Polaków. Rozwinęła w sieci własną działalność, a niedługo później przedostała się do mainstreamu. Wystąpiła w telewizyjnych programach, takich jak "Taniec z Gwiazdami" (zajmując w finale drugie miejsce) czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W międzyczasie rozpoczęła także swoją karierę muzyczną, podkreślając nieustannie, że to właśnie śpiew od zawsze był jej największą pasją. Obecnie na koncie celebrytki znajdują się trzy albumy - "Miłostki", "Świąteczne harmonie", "Lyra" - a także występy na prestiżowych imprezach, takich jak Sylwestrowa Moc Przebojów czy Roztańczony PGE Narodowy.

W ubiegłym roku Julia Żugaj związała się z Kacprem Dworniczakiem. Wyprowadziła się dla niego z Polski!

W połowie 2025 r. w mediach głośno zrobiło się o związku Julii Żugaj z Kacprem Dworniczakiem. To 24-letni wirtuoz gitary, laureat ponad 40 konkursów krajowych i międzynarodowych, a także były uczestnik popularnego programu telewizyjnego - "Mam talent". Z influencerką poznał się za sprawą Andrzeja Piasecznego, z którym koncertował, a z którym Żugaj nagrywała wówczas duet. Pod koniec 2025 r. gwiazdorska para ogłosiła, że zamieszkała wspólnie w stolicy Wielkiej Brytanii, bowiem muzyk studiuje tam na Królewskiej Akademii Muzycznej. Julia Żugaj porzuciła wtedy karierę w Polsce i wyjechała za granicę, nie chcąc związku na odległość. Tym samym straciła sporą liczbę fanów - nazywanych Żugajkami - i ograniczyła swoją działalność w sieci, zdobywając nowe doświadczenia w Anglii.

"Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa. Przede wszystkim poukładać wszystko od nowa. Kiedy pojawiły się rozmowy o przeprowadzce Kacpra do Londynu, to miałam w głowie jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość. To będzie jeszcze trudniejsze dla ciebie. Wtedy coś kliknęło w mojej głowie" - opowiadała Żugaj.

Kilka tygodni temu fani zaczęli plotkować na temat problemów w związku Julii Żugaj

Choć z początku miłość między Julią i Kacprem kwitła, po kilku miesiącach "internetowi detektywi" zaczęli dostrzegać, że para coraz rzadziej publikuje wspólne zdjęcia i nagrania. W sieci pojawiły się plotki, jakoby influencerka i wirtuoz gitary mieli się rozstać. Dodatkowo fani wyśledzili, że Julia wróciła do Polski, podczas gdy jej ukochany wciąż pozostawał w stolicy Wielkiej Brytanii. Kilka dni temu spekulacje podsyciło pojawienie się profilu Kacpra Dworniczaka w popularnej aplikacji randkowej, Tinder.

Influencerka opublikowała emocjonalny wpis. Potwierdziła tym samym rozstanie!

W środowe popołudnie, 25 marca, na Instagramie Julii Żugaj pojawiła się relacja, którą wokalistka i influencerka potwierdziła krążące plotki. Przerwała milczenie i w emocjonalnych słowach wyznała, że zawiodła się na relacji, którą do niedawna próbowała rozwijać. Zasugerowała, że wyobrażała sobie przyszłość u boku Kacpra, lecz ten miał zupełnie inną wizję na dalsze życie.

"Czasami spotykasz kogoś i wydaje Ci się, że macie wspólne cele i plany. Że chcecie tego samego. A później okazuje się, że tak nie jest - że ta druga osoba widzi swoją przyszłość inaczej, niekoniecznie obok ciebie. I wtedy trzeba umieć to przyjąć, zamiast na siłę dopasowywać ją do siebie" - czytamy na Instagramie celebrytki.

"To był dla mnie ważny czas, który dużo mi uświadomił. Zrobiłam krok w tył, żeby wrócić do siebie. Potrzebuje jeszcze chwili dla siebie. Wrócę silniejsza, mam nadzieję, że jak najszybciej" - dodała Julia Żugaj, uspokajając swoich wiernych fanów.

