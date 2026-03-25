BTS z kolejnym rekordem. Tym razem k-popowa grupa podbiła Netfliksa

Bartłomiej Warowny

Kultowy k-popowy zespół BTS od lat bije rekordy popularności zarówno w świecie streamingu jak i mediów społecznościowych. Fanbase grupy stał się jedną z największych społeczności na świecie, a udowadnia to teraz przy okazji premiery koncertu na Netfliksie. Padły milionowe liczby!

BTSKim Hong-Ji / Reuters / Forum

Południowokoreańska formacja BTS powróciła na scenę po kilku latach nieobecności, a fani z pewnością jej nie zawiedli. Grupa 20 marca br. wydała nowy album "ARIRANG", a zaledwie dzień po wydaniu płyty zespół wystąpił na historycznym placu Gwanghwamun w Seulu, świętując nowe wydawnictwo. Według danych udostępnionych przez Netfliksa, padł nowy rekord oglądalności.

Jak usłyszeliśmy podczas trwania koncertu "BTS The Comeback Live: Arirang", na scenie pierwszy raz wybrzmiały nowe piosenki. Później fani będą mogli usłyszeć je podczas trasy "Arirang World Tour", która ruszy już 9 kwietnia br. w Goyang. Trasa obejmie aż 82 przystanki na całym świecie, w tym 10 w Europie, jednak Polska nie znalazła się w rozpisce wybranych przez BTS miast.

Koncert BTS zgromadził milionową widownię. Netflix udostępnił oficjalne dane

Jak już wiadomo, transmisja koncertu "BTS The Comeback Live: Arirang" przyciągnęła na platformie Netflix ponad 18 milionów widzów. Wydarzenie, transmitowane na żywo z placu Gwanghwamun w Seulu, znalazło się w cotygodniowym zestawieniu Top 10 Netfliksa w 80 krajach, a w 24 z nich uplasowało się na pierwszym miejscu, co nie jest wcale takie oczywiste w kontekście materiałów, jakimi są transmisje koncertów.

Warto dodać, iż według danych udostępnionych przez Netflix, liczba 18,4 miliona widzów obejmuje zarówno osoby, które śledziły premierową transmisję na żywo, jak i tych, którzy obejrzeli koncert w ciągu kolejnej doby. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jung Kook wrócili na scenę po długiej przerwie - wcześniej zapowiedzieli wykonanie premierowych utworów, co tylko zachęciło wiernych fanów grupy do seansu.

Jak twierdzą przedstawiciele Netfliksa, zainteresowanie grupą na przestrzeni lat tylko się powiększyło - transmisja koncertu stała się jednym z najchętniej oglądanych tytułów tygodnia na Netfliksie, a liczba widzów przekroczyła wszelkie oczekiwania.

