Elton John łączy siły z młodym gwiazdorem! Takiego duetu nikt nie przewidział

W dobie mediów społecznościowych artyści rzadko decydują się na tradycyjne formy promocji, jednak Yeat postanowił pójść pod prąd. Informacja o nadchodzącym wydawnictwie, którego premiera została zaplanowana na 27 marca, nie pojawiła się najpierw na Instagramie czy TikToku. Płyta, wydawana nakładem Lyfestyle Corporation, Field Trip Recordings i Capitol Records, została zapowiedziana za pomocą całostronicowej reklamy w "The New York Times". To właśnie tam czytelnicy po raz pierwszy mogli zapoznać się ze zdumiewającą listą zaproszonych gości.

Zderzenie muzycznych światów

Zestawienie artystów, którzy pojawią się na albumie "ADL", robi spore wrażenie. Największe zdziwienie wywołała bez wątpienia obecność Eltona Johna. Brytyjska legenda to jednak niejedyna niespodzianka. Gościnnie usłyszymy również takie gwiazdy jak Don Toliver, Kid Cudi, Grimes, Joji,070 Shake Julia Wolf czy Dylan Brady. Za produkcję odpowiedzialni są m.in. Bnyx, Rampa, Synthetic, Lucid i Sapjer. W publikowanym wcześniej singlu zatytułowanym "Let King Tonka Talk" pojawiła z kolei Kylie Jenner, ukrywająca się pod pseudonimem "King Kylie".

Wyjście ze strefy komfortu

Tytuł krążka "ADL" jest skrótem od "A Dangerous Lyfe / A Dangerous Love" (tłum. "Niebezpieczne życie / Niebezpieczna miłość"). Sam artysta przyznaje, że pomysł na taką tematykę narodził się zaraz po stworzeniu jego poprzedniego projektu "Lyfestyle", kiedy poczuł, że jego obecna sytuacja życiowa stała się niezwykle ryzykowna. Zapowiadany materiał ma wyraźnie różnić się od dotychczasowej twórczości rapera: "To coś nowego. Zawsze przesuwam granice i wyznaczam kierunek tego, jak chcę, żeby brzmiała moja muzyka. Nie boję się wyjść ze swojej strefy komfortu i próbować różnych brzmień. Nie da się tego opisać. To po prostu dobra muzyka" - zapowiada.

Od virali z TikToka do współpracy z legendami

Obecność postaci pokroju Eltona Johna na płycie 26-letniego rapera to najlepszy dowód na jego rosnącą pozycję w światowej branży. Noah Olivier Smith - bo tak naprawdę nazywa się Yeat - szerszą rozpoznawalność zyskał w 2021 roku, kiedy jego utwory "Money So Big" oraz "Get Busy" stały się viralami na platformie TikTok. Od tego czasu jego kariera stale się rozwija, płyty rapera trafiały do ścisłej czołówki zestawienia Billboard, a projekt "2093" wydany w 2024 roku pojawił się na 1. miejsce listy przebojów.

