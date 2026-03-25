Wiosna zapowiada się niezwykle intensywnie dla fanów death metalu, powerviolence i grindcore'a. Amerykańskie formacje Full of Hell, The Body oraz Jarhead Fertilizer zapowiedziały wspólną trasę po Europie, w ramach której odwiedzą również nasz kraj. Jedyny polski koncert tego zestawienia odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku w krakowskim klubie Hype Park. Warto zaznaczyć, że polska punkowa ekipa Jad towarzyszyć będzie zespołom nie tylko podczas polskiego koncertu, ale na całej trasie!

Full of Hell z nowym materiałem

Gwiazdy wieczoru przyjadą do Polski uzbrojone w świeży repertuar. Zespół Full of Hell promuje obecnie swoją najnowszą EP-kę zatytułowaną "Broken Sword, Rotten Shield", która ukazała się w maju 2025 roku nakładem wytwórni Closed Casket Activities. Z kolei awangardowy i eksperymentalny duet The Body skupi się na wydanym w maju zeszłego roku materiale z "All the Waters of the Earth Turn to Blood". Obie formacje słyną z niezwykle głośnych, intensywnych i całkowicie miażdżących występów na żywo, choć osiągają to za pomocą zupełnie innych środków. Przypomnijmy, że The Body i Full of Hell wielokrotnie współpracowali ze sobą, wydając krążki takie jak "One Day You Will Ache Like I Ache" czy "Ascending a Mountain of Heavy Light".

Równie bezlitośnie zapowiadają się koncerty zespołów otwierających krakowskie wydarzenie. Amerykański Jarhead Fertilizer dostarczy solidnych wrażeń, prezentując materiał ze swojej drugiej płyty "Carceral Warfare", na której zręcznie łączy death metal z powerviolence. Jad z kolei na żywo ogrywa wydany w połowie kwietnia 2025 roku trzeci krążek "Odwet", o którym więcej przeczytać można tutaj.

Bilety na wydarzenie dostępne są na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Knock Out Productions.

