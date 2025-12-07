Kilka miesięcy temu Viki Gabor przeprowadziła się z Krakowa do Warszawy, gdzie zamieszkała sama (jej rodzice zostali w stolicy Małopolski).

"Mieszkam sama, ale bardzo lubię ten świąteczny czas. Zawsze w naszym domu było dużo muzyki. Mamy taki zwyczaj grać z siostrą w gry planszowe, które robimy własnoręcznie. Gramy wtedy całą noc" - ujawniła 18-letnia wokalistka w programie "halo tu polsat".

Viki ma starszą o 4 lata siostrę Melisę Gabor, którą niedawno mogliśmy oglądać w serialu "Infamia" (Netflix). W tej produkcji zagrał też ojciec dziewczyn - Dariusz Gabor.

Viki Gabor: Mówię o tym głośno

Na pytanie prowadzących, jak w tak młodym wieku radzi sobie z hejtem, odpowiedziała:

"Przez te lata miałam czas, żeby stworzyć sobie barierę ochronną. Gdy miałam trudniejszy czas w moim życiu, miałam parę sesji terapeutycznych, które mi pomogły. Mówię o tym głośno, bo to jest ważne, żeby dbać o swoje zdrowie psychiczne" - podkreśla.

18-latka obecnie promuje swoją pierwszą w pełni polskojęzyczną płytę "Spektrum uczuć". To jej czwarty album w karierze, po "Getaway (Into My Imagination)" (2020), "ID" (2022) i "Terminal 3" (2024).

"To było ciężkie, żeby się przełamać, ale stwierdziłam, że to jest ten moment. Mój nowy album 'Spektrum uczuć' zawiera piosenki, które opowiadają o historiach z mojego życia prywatnego, o których nigdy nie mówiłam nigdzie" - mówiła Viki w "htp".

Piosenki powstały na chwilę przed 18. urodzinami Viki (wejście w dorosłość świętowała 10 lipca) we współpracy z m.in. Malikiem Montaną. Raper gościnnie wsparł ją w singlu "Peligroso". Na płycie pojawią się jeszcze dwa duety: "Dzisiaj jestem tam" z udziałem Sztossa oraz zapowiadany jako "nieoczywiste połączenie, które zaskoczy wszystkich" "Serce na T-shirt" razem z Kacezetem, partnerem Margaret, obecnej trenerki "The Voice of Poland".

