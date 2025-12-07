Wszyscy liczyli na powrót Led Zeppelin. Robert Plant rozwiał wątpliwości

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Led Zeppelin żegnali się ze sceną dwukrotnie. Raz - zupełnie nieświadomie, w 1980 roku w Berlinie. Drugi raz - już w pełni świadomie - podczas hołdu dla Ahmeta Erteguna w londyńskiej O2 Arena. Robert Plant po latach nie pozostawia złudzeń: tamten grudniowy wieczór był definitywnym symbolem zamknięcia rozdziału.

Starszy mężczyzna z długimi włosami ubrany w czarną koszulę stoi na tle artystycznych świateł, w głębi widoczny muzyk grający na instrumencie strunowym.
Robert Plant rozwiał wątpliwości co do powrotu Led ZeppelinThe San Diego Union-TribuneGetty Images

Gdy 7 lipca 1980 roku muzycy Led Zeppelin wychodzili na scenę Eissporthalle w Berlinie, nie towarzyszyła temu atmosfera historycznego wydarzenia. To był ostatni przystanek ich krótkiej, europejskiej trasy. W setliście - tej samej, która towarzyszyła im od kilku tygodni - znalazły się m.in. "Kashmir", "Trampled Underfoot", "All My Love", "Since I've Been Loving You", a finałem był "Whole Lotta Love".

Dopiero później okazało się, że to był ostatni wieczór kwartetu w pełnym składzie. Muzycy nie byli w najlepszej dyspozycji - szczególnie John Bonham i Jimmy Page, którzy zmagali się wówczas z uzależnieniami. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej, w Norymberdze, Bonham zasłabł po trzech utworach. Oficjalnie winą obarczono zatrucie pokarmowe, chociaż nikt w środowisku nie miał wątpliwości, że problem był znacznie głębszy.

Zobacz również:

Utwór "Zamki na piasku" Lady Pank powstał w nietypowy sposób
Mocny temat

Rzucali doniczkami w milicjantów. Tak powstały "Zamki na piasku" Lady Pank

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Kilka miesięcy później, 25 września, Bonham zmarł w domu Page'a w Windsorze. Miał 32 lata. Na następny dzień zaplanowana była amerykańska trasa, której oczywiście nie zagrano. Odbudowanie składu - choć proponowano perkusistów największego kalibru - zostało natychmiast odrzucone. Grupa wydała krótkie, jednoznaczne oświadczenie: Led Zeppelin nie mogą istnieć bez Johna Bonhama.

Londyn 2007. Powrót, który od początku był pożegnaniem

Choć formacja formalnie nie działała od 1980 roku, ich jednorazowe występy - m.in. na Live Aid czy przy okazji 40-lecia Atlantic Records - zawsze wzbudzały ogromne emocje. Jednak to 10 grudnia 2007 roku stał się koncertem, który przebił wszystkie poprzednie.

W londyńskiej hali O2 Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones pojawili się na scenie razem z Jasonem Bonhamem, synem zmarłego perkusisty. Grali w hołdzie Ahmetowi Ertegunowi, współzałożycielowi Atlantic Records. Zainteresowanie przerosło wszelkie przewidywania - na jedno wydarzenie zgłosiło się 20 milionów chętnych, co trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa.

Koncert został później wydany jako Celebration Day. Plant wrócił wspomnieniami do tamtej nocy w rozmowie z magazynem "MOJO", mówiąc wprost:

"To było: 'Żegnaj Ahmet', ale też 'Żegnaj wszystko inne, było fantastycznie!'. Wszystko się udało, było dobrze i to by było na tyle" - powiedział w wywiadzie dla MOJO.

Wokalista podkreślił także, jak silnie odczuwalna była nieobecność Johna Bonhama, mimo obecności jego syna:

"To było stresujące, ponieważ brakowało nam Johna Bonhama. Odpowiedzialność naszej czwórki tamtej nocy, 10 grudnia w Londynie, była odpowiedzialnością wobec nas samych, aby zrobić to dobrze, z wystarczającym wyczuciem" - wspominał.

Dla Planta to nie był wieczór otwierający jakąkolwiek nową drogę. Raczej - godnie domknięty rozdział, do którego nie zamierza wracać.

Dziedzictwo Led Zeppelin, które nie potrzebuje reaktywacji

Led Zeppelin sprzedali na świecie ponad 300 milionów płyt, z czego aż 111 milionów w USA. Stacje muzyczne i magazyny wciąż umieszczają ich w ścisłej czołówce najważniejszych twórców rocka - VH1 nazwało ich "najwybitniejszym artystą hard rocka", a "Rolling Stone" wielokrotnie określał mianem "najcięższego zespołu w historii".

W kontekście takich osiągnięć powroty wydają się wręcz zbędne. Plant powtarzał wielokrotnie, że nie interesuje go odtwarzanie "dawnych momentów". I choć ta postawa bywała odbierana jako kaprys, trudno mu odmówić konsekwencji.

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze