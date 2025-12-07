W tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w Gruzji w barwach Polski zaśpiewa 12-letnia Marianna Kłos. Pierwotnie naszym reprezentantem miał być zwycięzca programu "The Voice Kids", jednak Zosia Wójcik w dniu konkursu będzie miała skończone 15 lat. Zgodnie z regulaminem Eurowizji Junior mogą w niej występować uczestnicy w wieku 9-14 lat.

Marianna Kłos w "The Voice Kids" zajęła drugie miejsce i to ostatecznie ona poleciała do Tbilisi reprezentować nasz kraj. Na lotnisku Okęcie w Warszawie żegnali ją m.in. przedstawiciele szkoły, koleżanki i koledzy oraz fani konkursu, a młoda wokalistka jeszcze przed odlotem zaśpiewała swoją eurowizyjną piosenkę "Brightest Light".

Wielki finał Eurowizji Junior odbędzie się 13 grudnia w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze. Próby uczestników przed występami startują już od 8 grudnia.

Marianna Kłos na Eurowizji Junior 2025. 12-latka dotarła do Gruzji

Naszej wokalistce w podróży towarzyszą najbliżsi: rodzice i młodsza siostra. Na miejscu jeszcze przed startem prób Marianna miała okazję zapoznać się z innymi uczestnikami konkursu. 12-latka z Polski wymieniana jest w gronie faworytów.

Reżyserem występu Marianny będzie debiutujący w tej roli Kamil Staszczyszyn, szef prasowy eurowizyjnych delegacji TVP w latach 2021-2023. Ma na koncie m.in. wizytówki zapowiadające występy uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2023 i 2025 oraz Premier na Festiwalu w Opolu, jak i spoty Sylwestra z Dwójką.

Autorami utworu "Brightest Light" są Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.

"'Brightest Light' to piosenka o nadziei i odwadze, która drzemie w każdym z nas. To optymistyczny przekaz dla młodego pokolenia w niespokojnych czasach - współczesny hymn nadziei, który ma dodać otuchy młodym słuchaczom w całej Europie. Piosenka opowiada o sile, która płynie z wiary w siebie i z wzajemnego wsparcia, o tym, że nasze światło może rozświetlać nie tylko naszą drogę, ale i drogi innych" - czytamy w komunikacie TVP.

Eurowizja Junior 2025 - kto wystąpi?

W tegorocznym konkursie weźmie udział 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Wiadomo już, że Marianna Kłos zaśpiewa w połowie stawki - na scenie pojawi się jako dziewiąta.

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior za sprawą Roxie Węgiel i Viki Gabor. W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii. W 2024 r. Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu na 17 uczestników.

