Polska delegacja wyleci do Tbilisi już w piątek, 5 grudnia wieczorem, aby przez najbliższy tydzień brać udział w intensywnych przygotowaniach do tegorocznego finału Eurowizji Junior. Nadchodzące dni wypełnione będą próbami scenicznymi, treningami wokalnymi i choreograficznymi oraz przymiarkami kostiumów. Marianna Kłos zaprezentuje Polskę utworem "Brightest Light".

Eurowizja Junior 2025: Kto napisał muzykę i tekst do "Brightest Light" Marianny Kłos?

W tegorocznej Eurowizji Junior, obok Polski, udział wezmą uczestnicy z 17 państw: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Chorwacji, Cypru, Francji, Gruzji, Irlandii, Włoch, Malty, Czarnogóry, Holandii, Północnej Macedonii, Portugalii, San Marino, Hiszpanii i Ukrainy.

Gospodarzami koncertu finałowego Eurowizji Junior będą: David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.

Do "Brightest Light" muzykę napisali Jeremi Siejka, Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński oraz Brajan Litkowiec, a słowami zajęli się Paula Roma i Jeremi Siejka. Autorem teledysku do piosenki jest Adam Romanowski, a wydawcą Warner Music Poland.

Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Mariannę Kłos? Kiedy i gdzie oglądać wielki finał?

Głos na swojego faworyta można oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie rozpocznie się w piątek, 12 grudnia o godz. 21:00 CET, czyli dzień przed finałem, na stronie www.jesc.tv, gdzie zostaną udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogą głosować widzowie z Polski.

Głosowanie zostanie wstrzymane w sobotę 13 listopada tuż przed rozpoczęciem transmisji finału, o godz. 16:59 CET. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki i potrwa ono 15 minut.

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Transmisja finału 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godz. 17:00 w TVP2, TVP Polonia i na vod.tvp.pl.

