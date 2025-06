Eurowizja Junior to konkurs dla młodych wokalistów w wieku od 9 do 14 lat. To właśnie tam triumfowały Roxie Węgiel i Viki Gabor, które przyniosły Polsce zwycięstwo dwa lata z rzędu. W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii, zaś rok temu Polskę reprezentował Dominik Arim z piosenką "All Together". W tym roku Eurowizja Junior odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Pałacu Olimpijskim w Tbilisi w Gruzji.

Marianna Kłos reprezentantką Polski na Eurowizji Junior 2025. "Trzymamy kciuki, żeby piosenka była dobra"

Przypomnijmy, że Telewizja Polska oficjalnie oznajmiła, iż od teraz to właśnie zwycięzca bądź zwyciężczyni programu "The Voice Kids" ma otrzymywać bilet na Eurowizję Junior - oczywiście w charakterze reprezentacji Polski. Choć tegoroczną edycję muzycznego show wygrała Zosia Wójcik, nie mogła wziąć jednak udziału w Eurowizji dla najmłodszych z powodu przekroczenia limitu wiekowego - 13 grudnia młoda wokalistka będzie miała ukończone 15 lat, zaś Eurowizja Junior dopuszcza do konkursu uczestników w wieku 9-14 lat. Oznacza to, iż Marianna Górka, czyli zdobywczyni 2. miejsca ostatniej edycji "The Voice Kids" będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2025 w Tbilisi w Gruzji.

Marianna Kłos ma 12 lat. Jak wiemy, nie ma jeszcze gotowego utworu na Eurowizję Junior, jednak praca nad nim ma rozpocząć się już wkrótce. "Nieoficjalnie mówi się, że odpowiedzialny za utwór będzie Warner Music, który współpracował z producentami 'The Voice Kids' przy tworzeniu singli dla finalistów" - podaje serwis dziennikeurowizyjny.pl.

Marianna Kłos kocha muzykę, gra na fortepianie i uwielbia teatr. Należy do grupy dziecięcej jednego z warszawskich teatrów muzycznych. Młoda piosenkarka próbuje też sił w dubbingu, ponadto marzy o założeniu własnego teatru dla młodzieży i dzieleniu się swoją muzyką z innymi.

"No i dobrze, Polska wraca na świetność w juniorze. Piosenka dobra i gwarantowane wysokie miejsce", "Rozwalisz scenę!", "Gratulacje!", "Miałem nadzieję że to będzie Julia, teraz przynajmniej trzymam kciuki żeby piosenka była dobra", "No to jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że nikt w TVP nie skopie Mariance piosenki i występu i w Tbilisi idziemy po to, co odebrano Justynie" - piszą podekscytowani internauci, dzieląc się słowami wsparcia. Jak się jednak okazuje, nie wszystkim spodobała się ta decyzja TVP: "No to nie mamy szans na wygraną", "Nie trzeba włączać żeby słyszeć jak mdłe to będzie", "Kolejną przegraną mamy jak w banku" - piszą internauci na Instagramie Telewizji Polskiej.

