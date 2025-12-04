Dziarma szczerze o swoim weselu. "Była kiełbasa, smalec, disco polo, były oczepiny, bardzo wieśniackie"

Agata "Dziarma" Dziarmagowska, jedna z najpopularniejszych polskich reprezentantek hip-hopu, zdradziła, jak wyglądał jej ślub. Biesiada, kiełbasa, smalec i disco polo królowały podczas jednego z najważniejszych dni w życiu raperki.

Dziarma znienacka podzieliła się w swoich mediach społecznościowych klimatycznymi zdjęciami ze ślubu, czym wywołała falę gratulacji. Tłem sesji nie stało się profesjonalne studio czy zimowy park, a pobliski lokal z fast foodem, serwujący tajskie dania. Agata Dziarmagowska przyznała również, że wyjątkowego dnia miała na sobie "sukienkę z bufkami teściowej", co tylko dodało uroku swojskiej uroczystości.

Jak wyglądało wesele Dziarmy? "Najpiękniejsza chwila w moim życiu"

"Najpiękniejszy dzień w moim życiu, najpiękniejsze życie z moim mężem. Już niestety nie pokażemy nic więcej z wesela i ze ślubu, bo zostawiamy to dla siebie i dla naszych gości. Nie było to duże wesele, nie był to duży ślub. Nie było to wesele i ślub typu Las Vegas, że poznaliśmy się wczoraj. Mało pokazuję z tej części mojego życia w internecie. Bardzo się kochamy, jesteśmy zaj...stą parą. Na weselu była kiełbasa, smalec, disco polo, były oczepiny, bardzo wieśniackie. Bukiet i muszkę złapała para (...), tańczyliśmy do Elvisa" - opowiedziała Dziarma.

"O 2 w nocy tańczyłam w Birkenstockach. No, najpiękniejsza chwila w moim życiu. Jestem z siebie dumna, że ogarnęłam to wesele. Wszystko jest nagrane VHS, z audio, bez ścieżki dźwiękowej, co było moim ogromnym marzeniem. Inspirowaliśmy się latami 80., 90., maksymalizmem. No, było idealnie, mordy" - przyznała raperka.

