Dziarma znienacka podzieliła się w swoich mediach społecznościowych klimatycznymi zdjęciami ze ślubu, czym wywołała falę gratulacji. Tłem sesji nie stało się profesjonalne studio czy zimowy park, a pobliski lokal z fast foodem, serwujący tajskie dania. Agata Dziarmagowska przyznała również, że wyjątkowego dnia miała na sobie "sukienkę z bufkami teściowej", co tylko dodało uroku swojskiej uroczystości.

"Najpiękniejszy dzień w moim życiu, najpiękniejsze życie z moim mężem. Już niestety nie pokażemy nic więcej z wesela i ze ślubu, bo zostawiamy to dla siebie i dla naszych gości. Nie było to duże wesele, nie był to duży ślub. Nie było to wesele i ślub typu Las Vegas, że poznaliśmy się wczoraj. Mało pokazuję z tej części mojego życia w internecie. Bardzo się kochamy, jesteśmy zaj...stą parą. Na weselu była kiełbasa, smalec, disco polo, były oczepiny, bardzo wieśniackie. Bukiet i muszkę złapała para (...), tańczyliśmy do Elvisa" - opowiedziała Dziarma.