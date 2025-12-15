"Salvation" to najnowszy - po "Tyrants Serenade", "Silence Like The Grave" i "Serpent On The Cross" - singel z wydanego we wrześniu longplaya "Ascension" Brytyjczyków, do którego nakręcono teledysk.

Tajemnica zbawienia wg Paradise Lost. O czym opowiada nowy singel "Salvation"?

"Zbawienie zakłada wiarę w siłę wyższą i szukanie przebaczenia za życie w grzechu, wynikające zazwyczaj ze zbliżającej się śmierci lub jakiegoś poważnego kryzysu. Jednakże teledysk, biorąc pod uwagę świąteczny okres, wyraża być może bardziej optymistyczny pogląd. Przedstawia więź pomiędzy dwiema osobami starającymi się za wszelką cenę podtrzymać światło; symbol, który będą chronić do ostatniego tchu, aby przekazać go innymi. Czy siła ta jest finalnie dobra, czy zła, pozostanie na zawsze tajemnicą" - o znaczeniu utworu "Salvation" i towarzyszącym mu wideoklipie mówi Nick Holmes, współzałożyciel i frontman Paradise Lost.

Wyreżyserowany przez Asha Pearsa / AshTV, sugestywny teledysk "Salvation" Paradise Lost możecie zobaczyć poniżej:

Słynny kwintet z Anglii, którego płyty na przestrzeni blisko czterech dekad działalności znalazły ponad dwa miliony nabywców, na początku lutego 2026 r. rozpocznie drugą odsłonę tournée pod szyldem "The Ascension Of Europe". W jej ramach grupa, jedna z gwiazd tegorocznej, 31. edycji Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku, ponownie odwiedzi nasz kraj.

Paradise Lost z kolejną wizytą w Polsce w 2026 r. Gdzie zagrają tym razem?

Pionierzy doom / death i gothic metalu z historycznie sukienniczego miasta Halifax w Anglii wystąpią 27 lutego 2026 roku w gdańskim klubie B90, 28 lutego w warszawskiej Progresji oraz 2 marca w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu.

"Paradise Lost powraca na trzy zimowe koncerty. Znacie drugi zespół, który zaczynał od death metalu, stał się rockową gwiazdą, a potem odwrócił się od ciężarów, stawiając na synthpop? Oni to zrobili. To zespół darzony wielką estymą w Polsce. Zagrali u nas już 42 koncerty, co mówi samo za siebie. Na przestrzeni lat zmieniali się jak kameleony, a obecnie grają w stylu, z którego zasłynęli, czyli melancholijnego, acz przebojowego jak diabli doomowo-gotyckiego metalu" - przypominają organizatorzy polskich koncertów aktualnych podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records.

Bilety na krajowe koncerty Paradise Lost - organizowane przez Knock Out Productions - dostępne są w przedsprzedaży w cenie 149 zł.

Paradise Lost: Album "Ascencion" w szczegółach

Następcę albumu "Obsidian" (2020 r.) wyprodukował Gregor Mackintosh, gitarzysta i współzałożyciel Paradise Lost. Nagrania odbyły się w studiach Black Planet w Wielkiej Brytanii oraz szwedzkich NBS i Wasteland. Miksem i masteringiem "Ascension", płyty mającej obejmować gotyckie oraz death- i doommetalowe walory brzmieniowe zespołu, zajął się Lawrence Mackrory, brytyjski fachowiec znany ze współpracy z m.in. Bloodbath, Katatonią, Meshuggah, Witchery czy naszym Decapitated.

Na okładce 17. albumu studyjnego Anglików znajdziemy obraz "Trybunał Śmierci" autorstwa George'a Frederika Wattsa, uznanego angielskiego malarza i rzeźbiarza wiktoriańskiego, którego alegoryczne działo możemy obecnie podziwiać w londyńskiej Tate Gallery.

Przypomnijmy, że działający od 1988 roku Paradise Lost początkowo znajdował się wśród pionierów death / doom metalu, by z czasem stać się gwiazdą gotyckiego metalu. Od samego początku zespół tworzą liderzy Nick Holmes (wokal) i Gregor Mackintosh (gitara) oraz Aaron Aedy (gitara) i Stephen Edmondson (bas). Jedyne rotacje zachodziły na stanowisku perkusisty - od 2022 roku za bębnami zasiadał Guido Montanarini, którego usłyszymy jeszcze na nowym longplayu "Ascension". W tym roku miejsce Włocha zajął urodzony w Manchesterze Jeff Singer, niegdysiejszy bębniarz w zespole Blaze'a Bayleya, byłego wokalisty Iron Maiden, i My Dying Bride, który wcześniej udzielał się w Paradise Lost w latach 2004-2008.

