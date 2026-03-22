Niedawno media obiegła wiadomość o końcu piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego. Piosenkarz sam opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym ze smutkiem poinformował, że nie udało mu się uratować tej relacji. Choć wokalista zaapelował o powstrzymanie się od złośliwych komentarzy, sam jest w tym temacie wyjątkowo aktywny - wydał już piosenkę opowiadającą o rozstaniu oraz udzielił wywiadu.

Ostre słowa o "złamaniu" i narcyzmie

Tymczasem Pola Wiśniewska zdaje się radzić sobie z trudną sytuacją w nieco inny sposób. Kobieta jest niezwykle aktywna na swoim Instagramowym kanale nadawczym, gdzie regularnie raczy obserwatorów wymownymi przemyśleniami. W niedzielny poranek udostępniła kolejny sugestywny cytat, który fani odebrali jako ostry komentarz do jej małżeństwa z gwiazdorem. "Przypomnienie na dziś: Cokolwiek robisz, nigdy nie wracaj do tego, co cię złamało" - napisała stanowczo 40-latka.

Dla internautów to jasny sygnał, że Pola nie ma zamiaru dawać partnerowi kolejnej szansy. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy tego typu wpis.

Razem, a jednak osobno

Sytuacja między (jeszcze) małżonkami wydaje się być wyjątkowo napięta, choć ich codzienność może nieco dziwić obserwatorów. Jak donosi Pudelek, mimo publicznego ogłoszenia rozstania i wymiany internetowych "uprzejmości", Wiśniewscy oficjalnie wciąż mieszkają pod jednym dachem. Sama Pola niedawno zdementowała krążące w mediach plotki o rzekomym poszukiwaniu przez nią nowego lokum.

