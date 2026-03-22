Polały się łzy! Agnieszka Chylińska nie wytrzymała w "Mam talent!"

Wszystko za sprawą występu, który pod koniec odcinka zaprezentował chór Luna Plena z Zabrza. Gdy tylko grupa rozpoczęła swój wokalny pokaz, na twarzach jurorów od razu wymalowało się ogromne poruszenie. Zarówno Agnieszka Chylińska, jak i siedzący obok niej Agustin Egurrola, słuchali występu jak zahipnotyzowani i nie potrafili ukryć napływających do oczu łez. Magiczna, podniosła atmosfera błyskawicznie udzieliła się również publiczności zgromadzonej w studiu.

Chór z Zabrza zahipnotyzował jurorów

Tuż po zakończeniu występu jurorka postanowiła błyskawicznie przejąć inicjatywę. Zamiast wdawać się w dyskusje z pozostałymi członkami jury, Chylińska od razu przeszła do rzeczy: "Proszę państwa, chciałabym uciąć wszystkie dyskusje, (...) ja po prostu - zrobię to" - wyznała, po czym nacisnęła złoty przycisk.

Gdy złoty deszcz konfetti zaczął opadać na scenę, jurorka opuściła swoje miejsce i dołączyła do rozemocjonowanych artystów ze Śląska. "Chciałam wam podziękować. Wzruszyliście mnie ogromnie. Z wielkim zaszczytem, z poczuciem takiego też spełnienia jako juror, z poczuciem absolutnej pewności co do mojego wyboru, chciałabym państwu obwieścić, również naszej publiczności, że dzięki temu... dzięki mnie, macie państwo od razu piękny udział w półfinałach programu "Mam talent!". Gratuluję, wszystkiego dobrego!" - podsumowała.

Rozwiń

Przypomnijmy, że każdy z jurorów oraz duet prowadzących mają możliwość użycia go tylko raz w trakcie trwania całej edycji, dając uczestnikom bezpośredni bilet do odcinków na żywo. Warto przypomnieć, że w tym sezonie na taki krok zdecydował się już wcześniej m.in. Agustin Egurrola, którego z kolei zachwyciła autorska choreografia zaprezentowana przez Ilję Medę.

