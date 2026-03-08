Przypomnijmy, że w 17. edycji "Mam talent" uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska (w jury od samego początku), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku), Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji) i wracający do programu Agustin Egurrola (w jury od szóstej do dwunastej edycji, lata 2013-2019).

"Mam talent" nadawany jest od 2008 r. Pierwsze 14 edycji emitowano na antenie TVN-u co roku jesienią (z przerwą na pandemiczny rok 2020). Od 15. edycji przeniesiono emisję na wiosnę.

"Mam talent": Złoty przycisk od Jana Pirowskiego

Każdy z jurorów i prowadzących (Jan Pirowski i Paulina Krupińska-Bułecka) ma do swojej dyspozycji złoty przycisk, który daje uczestnikowi bezpośredni awans do półfinałów.

W dwóch poprzednich odcinkach w ten sposób awans wywalczyli tancerz na rurze Ilja Med (od Agustina Egurroli) i 10-letnia wokalistka Nina Żubrowska Mestre (od Julii Wieniawy).

Teraz wielkie emocje wydarzyły się dość nieoczekiwanie dla widzów. Najpierw na scenie wystąpił 14-letni Sebastian Rąpel w piosence "Umówiłem się z nią na dziewiątą" Eugeniusza Bodo. "Wielkie wydarzenie" - nie krył zachwytów Agustin Egurrola, pozostali jurorzy również zagłosowali na "tak".

Maksymilian Rąpel w "Mam talent" TVN

Niespodziewanie z widowni odezwał się 22-letni Maksymilian Rąpel. Starszy brat Sebastiana zgłosił się i od słowa do słowa poprosił o możliwość występu na scenie. Jurorzy zaakceptowali jego propozycję, a występ w eurowizyjnej piosence "Voilà" Barbary Pravi zrobił na nich ogromne wrażenie - błyskawicznie zerwali się do oklasków na stojąco.

Zza kulis zareagował również Jan Pirowski, który wbiegł, by wcisnąć złoty przycisk. Internauci nie kryją jednak podejrzeń, że całość została ustawiona, dopytując, czy każda osoba zasiadająca na widowni ma od razu podpięty mikroport.

"Moim zdaniem zachowanie starszego brata było bardzo nie fair. (...) Jak ten młody ma się teraz czuć? Ja czuję niesmak i to bardzo duży", "Bardzo słabe zagranie, młody przyćmiony bratem, który się 'wcisnął'", "Słabe posunięcie w momencie, jak cała uwaga była skupiona na bracie, a on się odpalił na widowni", "Zabrał mu chwilę radości i świętowania" - czytamy w krytycznych opiniach na Facebooku.

