"Chcę powiedzieć, że to jest absolutnie najlepszy występ taneczny w polskiej edycji 'Mam talent!'. To nie było świetne, to było fenomenalne. Świadomość ciała, twoje emocje, choreografia pokazują mi twój wielki geniusz" - nie krył emocji Agustin Egurrola po występie Ilji Meda.

26-letni Rosjanin od kilku lat mieszka w Polsce. W programie pokazał swój układ taneczny, łączący taniec na rurze w specjalnych szpilkach z pokazem teatralnym. Całość wywołała gorące emocje, nie tylko wśród jurorów, ale również wśród widzów i internautów.

Agustin Egurrola użył złotego przycisku w "Mam talent"

"Myślę, że złoty przycisk mówi sam za siebie. To było niesamowicie oryginalne i bardzo się cieszę, że jesteś z nami w półfinałach" - powiedziała Julia Wieniawa.

Pochwał nie szczędził również Marcin Prokop, któremu występ uczestnika skojarzył się z "wczesnym Marylinem Mansonem".

Ilja Med dzięki złotemu przyciskowi wywalczył bezpośredni awans do półfinałów "Mam talent". Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku Julia Wieniawa w ten sposób nagrodziła 10-letnią Ninę Żubrowską Mestre. Złoty przycisk w programie ma każdy z jurorów oraz prowadzący: Paulina Krupińska-Bułecka i Jan Pirowski.

Decyzja Egurroli wywołała ogromne emocje wśród widzów i internautów. Nie brak było głosów, że na to wyróżnienie bardziej zasłużył pokazany na koniec 10-letni pianista Miłosz Jaskuła.

"Szkoda złotego przycisku; Gdzie Agustin ma oczy?", "Całkowicie niesłuszny przycisk", "Śmiech na sali, w ogóle nie zasłużył" - to niektóre głosy po występie Ilji.

Przypomnijmy, że w 17. edycji "Mam talent" uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska (w jury od samego początku), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku), Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji) i wracający do programu Agustin Egurrola (w jury od szóstej do dwunastej edycji, lata 2013-2019).

"Mam talent" nadawany jest od 2008 r. Pierwsze 14 edycji emitowano na antenie TVN-u co roku jesienią (z przerwą na pandemiczny rok 2020). Od 15. edycji przeniesiono emisję na wiosnę.

