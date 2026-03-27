Z pierwszych informacji wynika, że "Grand Serpent Rising" ma być najbardziej bogatym brzmieniowo, a zarazem najbardziej wściekłym materiałem Norwegów, na którym symfoniczna podniosłość idzie w parze z bezlitosną blackmetalową intensywnością.

Dimmu Borgir zrzuca skórę. Co już wiemy o płycie "Grand Serpent Rising"?

"Pod względem muzycznym, doprawdy przeszliśmy samych siebie. Mimo iż był to długi i wymagający proces, efekt końcowy jest niebywale satysfakcjonujący. 'Grand Serpent Rising' odzwierciedla każdą etap w historii Dimmu Borgir. Pobrzmiewają w nim echa każdego rozdziału z dziedzictwa Dimmu Borgir. Sądzę, że fani to docenią i znajdą na tej płycie coś, co naprawdę do nich przemawia" - powiedział Shagrath, frontman słynnej grupy z Oslo.

W tym kontekście wymowna wydaje się również sama nazwa nowego dokonania norweskich tuzów symfonicznego black metalu.

"Tytuł pasuje idealnie. Dimmu Borgir to potężny zespół na wielką skalę, który znów powstaje. Choć według niektórych wąż wyraża zło, dla nas jest symbolem czegoś innego: odnowy, rozwoju, wiedzy i wyzwolenia. Zrzucania skóry, że tak to ujmę. No i nie zapominajmy, że w lutym nastąpił koniec Roku Węża, co z grubsza zbiegło się w czasie z zakończeniem prac nad tym albumem" - wyjaśnia gitarzysta Silenoz, drugi z filarów Dimmu Borgir.

Następcę albumu "Eonian" (2018 r.) zarejestrowano w szwedzkim Goeteborgu pod okiem tamtejszego i wielce uznanego producenta Fredrika Nordströma, który współpracował z zespołem przy powstawaniu m.in. dwóch płyt Dimmu Borgir z początku lat dwutysięcznych: "Puritanical Euphoric Misanthropia" i "Death Cult Armageddon".

Na wizytówkę "Grand Serpent Rising" wybrano singel "Ulvgjeld & Blodsodel", utwór zaśpiewany w całości w języku norweskim i poruszający tematykę dziedzictwa, więzów krwi i pochodzenia - przekazywania czegoś istotnego z pokolenia na pokolenie.

Do premierowej kompozycji "Ulvgjeld & Blodsodel" nakręcono teledysk w reżyserii Dariusza Szermanowicza z renomowanego wrocławskiego domu produkcyjnego Grupa 13 (m.in. Kreator, Behemoth, Amon Amarth, Kreator, Eluveitie, Sonata Arctica).

Wideoklip "Ulvgjeld & Blodsodel" Dimmu Borgir możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Grand Serpent Rising" ujrzy światło dzienne 22 maja nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Dimmu Borgir po zmianach. W jakim składzie nagrano nowy album?

Przypomnijmy, że w 2024 roku z Dimmu Borgir rozstał się wieloletni gitarzysta Galder, czego powodem miała być chęć skupienia się na własnym projekcie Old Man's Child. Jego miejsce w czerwcu 2025 roku zajął Kjell Åge "Damage" Karlsen, z którym wokalista Shagrath od lat udziela się w projekcie Chrome Division z pogranicza heavy metalu i hard rocka. Do wzięcia sesyjnego udziału w nagraniach "Grand Serpent Rising" głównodowodzący tandem Silenoz-Shagrath zaprosił także trzech muzyków koncertowego składu Dimmu Borgir, czyli polskiego perkusistę Dariusza "Daraya" Brzozowskiego (m.in. Black River, Masachist, Hunter, Symbolical, eks-Vader i Vesania), klawiszowca Geira Bratlanda alias Gerlioz, oraz szwedzkiego basistę Victora Brandta (Firespawn, Witchery, eks-Entombed i Entombed A.D.).

Dodajmy, że w październiku Dimmu Borgir wyruszą we wspólną trasę po Europie w towarzystwie naszego Behemotha (obie formacje na prawach równorzędnych gwiazd). Gościem specjalnym tournée pod szyldem "In League With Satan" będzie grupa Dark Funeral - legenda szwedzkiego black metalu. Trasa ta jednak nie dotrze do naszego kraju.

Dimmu Borgir - szczegóły albumu Grand Serpent Rising" (tracklista):

1. "Tridentium"

2. "Ascent"

3. "As Seen In The Unseen"

4. "The Qryptfarer"

5. "Ulvgjeld & Blodsodel"

6. "Repository Of Divine Transmutation"

7. "Slik Minnes En Alkymist"

8. "Phantom Of The Nemesis"

9. "The Exonerated"

10. "Recognizant"

11. "At The Precipice Of Convergence"

12. "Shadows Of A Thousand Perceptions"

13. "Gjǫll".

