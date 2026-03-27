Trwa dziewiąta edycja "The Voice Kids" - formatu, w którym to najmłodsi wokaliści mają okazję zaprezentować swój wielki talent przed telewidzami oraz ekspertami. Show TVP jak zawsze budzi ogromne emocje i daje szanse młodym uczestnikom na rozwinięcie ogólnopolskiej kariery. W obrotowych fotelach zasiadają tym razem: weteranka programu Cleo, a także debiutujący Tribbs i Blanka.

Przed nami kolejny odcinek "Przesłuchań w ciemno", podczas których trenerzy gromadzą uczestników w swoich drużynach. Na scenie zobaczymy 13-latkę z wyjątkowym głosem, która na warsztat wzięła jeden z najtrudniejszych popowych przebojów ostatnich lat. Jak poradziła sobie z widowiskowym repertuarem?

W sobotnim odcinku "The Voice Kids" furorę zrobi Oliwia Johnson - niezwykle skromna nastolatka, której muzyczna przygoda rozpoczęła się trzy lata temu, dzięki zajęciom musicalowym. Dziś dziewczynka rozwija się w Akademii Estradowej FAME, grając główne role w licznych spektaklach oraz ucząc się gry na pianinie.

"W przyszłości chciałabym zostać aktorką musicalową" - przyznała 13-latka przed kamerami.

13-letnia Oliwia sięgnęła po trudny repertuar. Trenerzy zachwycili się jej głosem! "Jesteś polską Zarą Larsson"

Na scenie TVP Oliwia zdecydowała się zaśpiewać piosenkę "Symphony", która kilka lat temu stała się międzynarodowym hitem. Utwór Clean Bandit i Zary Larsson od lat króluje na listach najtrudniejszych piosenek do wykonania - nawet dla zawodowych wokalistów. 13-latka poradziła sobie z nim jednak perfekcyjnie!

"Jesteś polską Zarą Larsson!" - komentował występ Tribbs. "Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór 'Symphony' bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie" - wtórowała mu Cleo.

Zachwytu nie kryła także Blanka. "Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te 'góry', to będzie moc. I tak właśnie było!" - mówiła po występie trenerka.

Już teraz możecie zobaczyć przedpremierowy fragment popisu wokalnego Oliwii Johnosn. Cały występ widzowie obejrzą już w najbliższą sobotę, na antenie TVP, o 20:30.

