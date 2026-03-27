Statuetki iHeartRadio Music Awards 2026 rozdane! Sprawdź, do kogo powędrowały prestiżowe nagrody
Oprócz rozdania nagród Grammy, MTV Music Awards oraz AMA, to właśnie gala iHeartRadio Music Awards jest uznawana za jedną z najważniejszych wydarzeń w branży muzycznej. Sprawdź, kto zaskoczył i do kogo trafiły prestiżowe statuetki!
W nocy z 26 na 27 marca br. w Los Angeles odbyła się prestiżowa gala iHeartRadio Music Awards, która na przestrzeni lat wypromowała wiele gwiazd muzyki. Tym razem ponownie dowiedzieliśmy, kto otrzymał największe wsparcie fanów - wszystkie oczy były zwrócone na Taylor Swift, która wpadła na galę ze swoim narzeczonym Travisem Kelce. Wokalistka pokazała się publicznie pierwszy raz w tym roku, czym wzbudziła niemałe zainteresowanie mediów. Kto wykosił konkurencję w poszczególnych kategoriach?
Wielkie święto muzyki. Jakie gwiazdy wpadły na iHeartRadio Music Awards?
Na rozdaniu nagród pojawiła się między innymi Miley Cyrus, która ostatnimi czasy skupiła się na świętowaniu wyjątkowego jubileuszu show "Hannah Montana", dostępnego już na platformie Disney+. Gwiazda odebrała nagrodę specjalną Innovator Award, zaś postawiła na klasyczny czarny komplet, zachowując tym samym blond grzywkę, wielu fanom kojarzącą się z kultową postacią Hannah Montany.
Na ściance brylowała również Raye, która tej samej nocy wydała nową płytę "This Music May Contain Hope", którą promują takie utwory jak "Nightingale Lane" czy stale popularny na TikToku "Where is My Husband!". Na iHeartRadio Music Awards 2026 pojawili się też m.in. Nicole Scherzinger, Kehlani, Ella Langley, Alex Warren czy chociażby zyskujący na popularności ostatnio Sombr, który ostatnio odwiedził Polskę. Na scenie pojawiła się również Alysa Liu - łyżwiarka figurowa, dwukrotna mistrzyni olimpijska z Mediolanu (2026 drużynowo i indywidualnie) oraz uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022, 2026). Liu zyskała globalną sławę i masę virali na portalach społecznościowych, dzięki zwycięskiemu występowi na lodzie z utworem "Stateside" PinkPantheress i Zary Larsson, a teraz wręczyła statuetkę samej Taylor Swift i nie szczędziła przy tym podekscytowania.
Kto triumfował na iHeartRadio Music Awards 2026? Oto lista zwycięzców:
- Piosenka roku: "Ordinary" - Alex Warren
- Artysta roku: Taylor Swift
- Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter
- Debiut roku - pop: Alex Warren
- Współpraca roku: "APT." - Rosé i Bruno Mars
- Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
- Artysta roku - country: Morgan Wallen
- Debiut roku - country: Ella Langley
- Piosenka roku - country: "Good News" - Shaboozey
- Artysta roku - świat: Moliy
- Artysta roku - rap: Kendrick Lamar
- Debiut roku - rap: Real Boston Richey
- Piosenka roku - rap: "Luther" - Kendrick Lamar i SZA
- Artysta roku - R&B: Chris Brown
- Debiut roku - R&B: Leon Thomas
- Piosenka roku - R&B: "Folded" - Kehlani
- Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots
- Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" - Sublime
- Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr
- Artysta roku - rock: Shinedown
- Debiut roku - rock: Sleep Theory
- Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" - Linkin Park
- Artysta roku - dance: David Guetta
- Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" - Disco Lines i Tinashe
- Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny
- Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle
- Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" - Bad Bunny
- Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera
- Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas
- Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" - Luis Angel "El Flaco"
- Artysta roku - kpop: Rosé
- Zespół roku - kpop: Stray Kids
- Debiut roku - kpop: Cortis
- Piosenka roku - kpop: "Golden" - Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami
- Autor roku: Amy Allen
- Producent roku: Andrew Watt
- Największy przełom w karierze: Alex Warren
- Album roku: The Life of a Showgirl - Taylor Swift
- Album roku - pop: The Life of a Showgirl - Taylor Swift
- Album roku - country: I'm the Problem - Morgan Wallen
- Album roku - rap: GNX - Kendrick Lamar
- Album roku - R&B: Pholks - Leon Thomas
- Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her - Sombr
- Album roku - rock: Even in Arcadia - Sleep Token
- Album roku - dance: Mayhem - Lady Gaga
- Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia - Fuerza Regida
- Album roku - kpop: Ruby - Jennie
- Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid - Alex Warren
- Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
- Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
- Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" - J-Hope i Miguel
- Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" - J-Hope
- Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook - Ige maja?!
- Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt - Katseye
- Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift - The Eras Tour
- Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay - Crowd cam
- Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton - Harry Potter i przeklęte dziecko
- Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów