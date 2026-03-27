W nocy z 26 na 27 marca br. w Los Angeles odbyła się prestiżowa gala iHeartRadio Music Awards, która na przestrzeni lat wypromowała wiele gwiazd muzyki. Tym razem ponownie dowiedzieliśmy, kto otrzymał największe wsparcie fanów - wszystkie oczy były zwrócone na Taylor Swift, która wpadła na galę ze swoim narzeczonym Travisem Kelce. Wokalistka pokazała się publicznie pierwszy raz w tym roku, czym wzbudziła niemałe zainteresowanie mediów. Kto wykosił konkurencję w poszczególnych kategoriach?

Na rozdaniu nagród pojawiła się między innymi Miley Cyrus, która ostatnimi czasy skupiła się na świętowaniu wyjątkowego jubileuszu show "Hannah Montana", dostępnego już na platformie Disney+. Gwiazda odebrała nagrodę specjalną Innovator Award, zaś postawiła na klasyczny czarny komplet, zachowując tym samym blond grzywkę, wielu fanom kojarzącą się z kultową postacią Hannah Montany.

Na ściance brylowała również Raye, która tej samej nocy wydała nową płytę "This Music May Contain Hope", którą promują takie utwory jak "Nightingale Lane" czy stale popularny na TikToku "Where is My Husband!". Na iHeartRadio Music Awards 2026 pojawili się też m.in. Nicole Scherzinger, Kehlani, Ella Langley, Alex Warren czy chociażby zyskujący na popularności ostatnio Sombr, który ostatnio odwiedził Polskę. Na scenie pojawiła się również Alysa Liu - łyżwiarka figurowa, dwukrotna mistrzyni olimpijska z Mediolanu (2026 drużynowo i indywidualnie) oraz uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022, 2026). Liu zyskała globalną sławę i masę virali na portalach społecznościowych, dzięki zwycięskiemu występowi na lodzie z utworem "Stateside" PinkPantheress i Zary Larsson, a teraz wręczyła statuetkę samej Taylor Swift i nie szczędziła przy tym podekscytowania.

Kto triumfował na iHeartRadio Music Awards 2026? Oto lista zwycięzców:

Piosenka roku: "Ordinary" - Alex Warren

Artysta roku: Taylor Swift

Duet/zespół roku: Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Artysta roku - pop: Sabrina Carpenter

Debiut roku - pop: Alex Warren

Współpraca roku: "APT." - Rosé i Bruno Mars

Piosenka roku - pop: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

Artysta roku - country: Morgan Wallen

Debiut roku - country: Ella Langley

Piosenka roku - country: "Good News" - Shaboozey

Artysta roku - świat: Moliy

Artysta roku - rap: Kendrick Lamar

Debiut roku - rap: Real Boston Richey

Piosenka roku - rap: "Luther" - Kendrick Lamar i SZA

Artysta roku - R&B: Chris Brown

Debiut roku - R&B: Leon Thomas

Piosenka roku - R&B: "Folded" - Kehlani

Artysta roku - muzyka alternatywna: Twenty One Pilots

Piosenka roku - muzyka alternatywna: "Ensenada" - Sublime

Debiut roku - muzyka alternatywna: Sombr

Artysta roku - rock: Shinedown

Debiut roku - rock: Sleep Theory

Piosenka roku - rock: "Heavy Is the Crown" - Linkin Park

Artysta roku - dance: David Guetta

Piosenka roku - dance: "No Broke Boys" - Disco Lines i Tinashe

Artysta roku - muzyka latynoska: Bad Bunny

Debiut roku - muzyka latynoska: Beéle

Piosenka roku - muzyka latynoska: "DTMF" - Bad Bunny

Artysta roku - muzyka meksykańska: Grupo Frontera

Debiut roku - muzyka meksykańska: Los Dos De Tamaulipas

Piosenka roku - muzyka meksykańska: "Amor Bonito" - Luis Angel "El Flaco"

Artysta roku - kpop: Rosé

Zespół roku - kpop: Stray Kids

Debiut roku - kpop: Cortis

Piosenka roku - kpop: "Golden" - Huntrix: Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami

Autor roku: Amy Allen

Producent roku: Andrew Watt

Największy przełom w karierze: Alex Warren

Album roku: The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Album roku - pop: The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Album roku - country: I'm the Problem - Morgan Wallen

Album roku - rap: GNX - Kendrick Lamar

Album roku - R&B: Pholks - Leon Thomas

Album roku - muzyka alternatywna: I Barely Know Her - Sombr

Album roku - rock: Even in Arcadia - Sleep Token

Album roku - dance: Mayhem - Lady Gaga

Album roku - muzyka latynoska: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Album roku - muzyka meksykańska: 111xpantia - Fuerza Regida

Album roku - kpop: Ruby - Jennie

Najlepszy album debiutancki: You'll Be Alright, Kid - Alex Warren

Najlepszy tekst: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

Najlepszy teledysk: "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

Najlepsza współpraca kpopowa: "Sweet Dreams" - J-Hope i Miguel

Najlepszy tiktokowy taniec: "Mona Lisa" - J-Hope

Najlepszy występ w programie, serialu lub filmie: Jimin i Jung Kook - Ige maja?!

Najlepszy fotograf koncertowy: Rahul Bhatt - Katseye

Najlepsze stroje na koncertach: Taylor Swift - The Eras Tour

Najlepsza tradycja koncertowa: Coldplay - Crowd cam

Najlepszy debiut broadwayowski: Tom Felton - Harry Potter i przeklęte dziecko

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Kpopowe łowczynie demonów

