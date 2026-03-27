Tytuł nadchodzącego solowego albumu Paula McCartneya pochodzi z jednego z najważniejszych utworów na płycie, czyli pierwszego singla "Days We Left Behind". To minimalistyczna, niezwykle intymna kompozycja, która oddaje emocjonalne sedno całego projektu. Wracając do rodzinnych stron, McCartney wciąż widzi Dungeon Lane jako symboliczną bramę do świata sprzed sławy, a za bramą - popołudnia spędzane nad rzeką Mersey, obserwowanie ptaków z książką w ręku, "zadymione bary i tanie gitary" oraz marzenia, które dopiero miały się spełnić.

"Myślałem o dniach, które zostawiłem za sobą. Często zastanawiam się, czy nie piszę wyłącznie o przeszłości, ale potem dochodzę do wniosku: jak można pisać o czymkolwiek innym?" - mówi Paul McCartney.

"To po prostu zbiór wspomnień z Liverpoolu. W środku jest fragment o Johnie i Forthlin Road, czyli ulicy, na której kiedyś mieszkałem. Dungeon Lane znajduje się niedaleko. Wychowałem się w Speke, robotniczej dzielnicy. Nie mieliśmy wiele, ale to nie miało znaczenia, bo ludzie byli wspaniali i nie odczuwało się wielkich braków" - dodaje 83-letni gwiazdor o piosence "Days We Left Behind".

Paul McCartney ujawnia szczegóły nowej płyty "The Boys of Dungeon Lane"

Na premierowym wydawnictwie sir Paul wraca do lat młodości, pierwszych przygód z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem, z którymi później współtworzył The Beatles.

Prace nad "The Boys of Dungeon Lane" rozpoczęły się pięć lat temu, kiedy Paul spotkał się z 35-letnim producentem Andrew Wattem (Amerykanin ma na koncie trzy Grammy, a w dorobku współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Elton John, The Rolling Stones, Pearl Jam, Justin Bieber, Miley Cyrus) na herbacie, by wymienić się pomysłami. Podczas wspólnego grania na gitarze Paul natrafił na akord, którego nie rozpoznał. Niezrażony i kierowany swoją naturą eksperymentatora zaczął modyfikować kolejne dźwięki, aż stworzył sekwencję trzech akordów. To właśnie wtedy Watt zaproponował, by ją nagrać.

Efektem tej sesji był otwierający album utwór "As You Lie There". Zachęcony przez producenta Paul rozwinął kompozycję, grając na większości instrumentów i nawiązując tym samym do ducha swojego solowego debiutu z 1970 roku, "McCartney".

Materiał na "The Boys of Dungeon Lane" powstawał w ramach krótkich, intensywnych sesji między kolejnymi etapami światowej trasy koncertowej, rozłożonej na pięć lat.

Okładkę płyty nawiązującą do oznakowania liverpoolskich ulic zaprojektował bratanek sir Paula, Joshua McGear, syn 82-letniego Michaela McCartneya, który na muzycznej scenie występował jako Mike McGear.

