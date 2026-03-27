Przypomnijmy, iż w jury ponownie zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących spełniają się Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W pierwszej kolejności Polsat pokaże osiem castingowych odcinków (za nami emisja trzech pierwszych). Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja br., a wielki finał show "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja. Co będzie się działo podczas czwartego odcinka show? Sprawdźcie sami!

Jacke Matheus zachwycił w "Must Be The Music". "Jestem w szoku"

W czwartym odcinku "Must Be The Music" usłyszymy kolejną dawkę wielkich talentów. Jednym z uczestników, którzy już dziś pokażą się na scenie programu, jest Jacke Matheus. Kim jest muzyk?

To 22-letni wokalista i gitarzysta, urodzony w Kolumbii. Przyjechał do Warszawy, by rozpocząć nowy etap swojej muzycznej przygody. Miłością do muzyki zaraził go jego tata, który również śpiewa. Od 9. roku życia Jacke konsekwentnie rozwija swój talent. Jak wiadomo, jest zakochany w klasycznym rocku lat 80., w Kolumbii występował na licznych festiwalach muzycznych, zaś w Polsce bardzo często śpiewa i gra na ulicy.

Jako fan rocka, Jacke podczas castingu zaprezentował jury cover utworu "Always" zespołu Bon Jovi. Swój występ uświetnił grą na gitarze elektrycznej, czym wprawił w zachwyt cały skład oceniających. W pewnym momencie Miuosh, prywatnie uwielbiający amerykańskich muzyków, zaczął śpiewać razem z uczestnikiem.

"Daj posłuchać" - zwrócił się do kolegi zza jurorskiego stołu Dawid Kwiatkowski, nawiązując do wokalnych popisów Miuosha.

"Jestem w szoku, niewiele było takich momentów w tym programie, gdzie czułam się jak fanka, chociaż dopiero cię poznałam" - przyznała Natalia Szroeder. "To jest gwiazda, on już jest gwiazdą!" - dodała podekscytowana jurorka.

"To było idealne, myślę, że Bon Jovi byłby z ciebie dumny" - skwitował w języku angielskim Sebastian Karpiel-Bułecka.

Natalia Szroeder o wyborach w "MBTM". "Staram się dawać szansę gatunkom, które nie są bliskie mojemu sercu" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL