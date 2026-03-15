Wróciła do "Mam Talent" kilka miesięcy po porodzie. "Niesamowicie mocne"

Przypomnijmy, że w 17. edycji "Mam talent" uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska (w jury od samego początku), Marcin Prokop (juror od 15. edycji, wcześniej prowadzący od samego początku), Julia Wieniawa (w jury od 15. edycji) i wracający do programu Agustin Egurrola (w jury od szóstej do dwunastej edycji, lata 2013-2019).

Wróciła do "Mam Talent". "Mogłabyś być twarzą kampanii 'siła kobiet'"

32-letnia Maria Rozbicka pojawiła się na scenie programu "Mam Talent" po raz drugi. Już sama jej historia zaciekawiła jurorów, ponieważ kobieta zdecydowała się na występ osiem miesięcy po tym, jak urodziła córeczkę. Tym bardziej, że postanowiła zaprezentować układ na flying pole.

Po występie artystka otrzymała owacje na stojąco od jury i publiczności. "Naprawdę wow! Super! Uwielbiam i szanuję ogromnie uczestników, którzy przychodzą do nas po raz drugi i są jeszcze lepsi" - mówiła Agnieszka Chylińska.

"Mogłabyś być twarzą kampanii 'siła kobiet', bo to, co pokazałaś, było niesamowicie mocne, a świetnym dodatkiem do twojego pięknie wyrzeźbionego ciała była świecąca rura, która wydobywała akcenty wszystkich twoich mięśni. Dla mnie ten występ był pod każdym względem idealny" - dodał Marcin Prokop.

"Maria, no... Rozświetliłaś naszą scenę 'Mam talent!'. Jesteś po prostu tak piękna, dokładna, kobieca, silna, a w tym wszystkim bardzo sensualna. Ja się rozpłynęłam podczas tego występu. Absolutnie przepięknie" - podsumowała Julia Wieniawa.

"Taka forma po porodzie, szacun", "Coś niesamowitego", "Przepiękny występ", "Co tu dużo mówić. Jest Pani świetna. Sensualna. Jestem na tak", "Występ bardzo trudny a ogląda go się z przyjemnością. Niebezpieczny, lecz wykonany z lekkością i perfekcją. Czysta siła" - pisali z kolei widzowie. Maria od jurorów usłyszała cztery razy "tak".

