Jack White powraca do Polski na dwa koncerty. Jego rodzina ma polskie korzenie
Nazywany "globalną ikoną rocka" Jack White na początku czerwca powróci do Polski na dwa koncerty. Przypomnijmy, że muzyk znany z m.in. The White Stripes, The Raconteurs, The Dead Weather i kariery solowej ma polskie korzenie.
Dwa koncerty pod szyldem "Jack White Live" odbędą się w Warszawie (Klub Stodoła, 1 czerwca) i Krakowie (Klub Studio, 2 czerwca).
Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 31 marca o 10:00. Otwarta sprzedaż biletów ruszy 2 kwietnia o godzinie 10:00.
50-letni obecnie Jack White przyszedł na świat w Detroit jako najmłodszy z dziesięciorga rodzeństwa. Jego matka Teresa Gillis pochodziła z Lubziny pod Ropczycami (woj. podkarpackie) - zmarła w połowie marca w wieku 96 lat. Rockman wielokrotnie podkreślał, jak wyjątkową osobą była jego matka, która bardzo dbała o to, aby syn znał i doceniał kulturę i język z jej rodzinnych stron.
Imponujący dorobek Jacka White'a to nie tylko zespoły The White Stripes (duet z perkusistką Meg White zakończył działalność w 2011 r.), The Raconteurs i The Dead Weather (supergrupa stworzona z muzykami The Kills, Queens of the Stone Age i The Greenhornes), ale również kariera solowa, wytwórnia Third Man i rozliczne inne działania artystyczne i projektowe, włączając nawet tapicerstwo.
Pod własnym nazwiskiem wydał płyty "Blunderbuss", "Lazaretto", "Boarding House Reach", "Fear of the Dawn", "Entering Heaven Alive" oraz ostatni album "No Name" (2024).
W sumie rockman zdobył 12 statuetek Grammy i 36 nominacji.