Dwa koncerty pod szyldem "Jack White Live" odbędą się w Warszawie (Klub Stodoła, 1 czerwca) i Krakowie (Klub Studio, 2 czerwca).

Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 31 marca o 10:00. Otwarta sprzedaż biletów ruszy 2 kwietnia o godzinie 10:00.

Jack White wraca do Polski na dwa koncerty

50-letni obecnie Jack White przyszedł na świat w Detroit jako najmłodszy z dziesięciorga rodzeństwa. Jego matka Teresa Gillis pochodziła z Lubziny pod Ropczycami (woj. podkarpackie) - zmarła w połowie marca w wieku 96 lat. Rockman wielokrotnie podkreślał, jak wyjątkową osobą była jego matka, która bardzo dbała o to, aby syn znał i doceniał kulturę i język z jej rodzinnych stron.

Imponujący dorobek Jacka White'a to nie tylko zespoły The White Stripes (duet z perkusistką Meg White zakończył działalność w 2011 r.), The Raconteurs i The Dead Weather (supergrupa stworzona z muzykami The Kills, Queens of the Stone Age i The Greenhornes), ale również kariera solowa, wytwórnia Third Man i rozliczne inne działania artystyczne i projektowe, włączając nawet tapicerstwo.

Pod własnym nazwiskiem wydał płyty "Blunderbuss", "Lazaretto", "Boarding House Reach", "Fear of the Dawn", "Entering Heaven Alive" oraz ostatni album "No Name" (2024).

W sumie rockman zdobył 12 statuetek Grammy i 36 nominacji.

