Gwiazda nagle przerwała koncert. "Za kulisami zwijam się z bólu na podłodze"

Rosalía nagle musiała przerwać koncert. "Za kulisami zwijam się z bólu na podłodze"

Bartłomiej Warowny

Trasy koncertowe są wymagającym czasem dla artystów, szczególnie w kontekście utrzymania stanu zdrowia, który pozwala na szybką rekonwalescencję i nabranie sił na kolejne show. Doskonale przekonała się o tym Rosalía, która zmuszona była zatrzymać koncert w Mediolanie we Włoszech w niemal połowie jego trwania. "Zwijam się z bólu" - przekazała ze sceny.

RosalíaAgencja FORUM

Rosalía to popularna hiszpańska wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Szerszą sławę zdobyła w 2018 roku, wydając utwór "Malamente" - to dzięki niemu otrzymała m.in. dwie nagrody Latin Grammy Award, a także zaskarbiła sobie serca tysięcy fanów z całego świata. Artystka słynie z tego, że w swojej twórczości z łatwością łączy tradycyjne brzmienie flamenco z popem i elektroniką. Największą uwagę przykuwa odważnymi i niekiedy kontrowersyjnymi teledyskami oraz mocnym wokalem, co udowodniła przy okazji premiery płyty "MOTOMAMI" z 2022 roku ("BIZCOCHITO", "DESPECHÁ").

33-latka ma na swoim koncie nie tylko trzy świetnie przyjęte albumy studyjne, wiele branżowych nagród (UK Music Video Awards czy MTV Video Music Awards), lecz także współprace z gwiazdami takimi jak Travis Scott, The Weeknd czy Bad Bunny, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek współczesnej muzyki latynoskiej. Po wydaniu ostatniego albumu "LUX", fani wokalistki liczą na wiele nominacji oraz wygranych podczas nadchodzącego okresu rozdawania nagród, w tym Grammy.

Zobacz również:

Maryla Rodowicz
Pop

Maryla Rodowicz doczekała się historycznej nominacji. Mimo radości padły gorzkie słowa

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Rosalía nie miała dla fanów dobrych wieści. Gwiazda musiała przerwać koncert

Rosalía przyjechała do Polski jesienią zeszłego roku, aby nagrać teledysk do utworu "Berghain" z Björk i Yves Tumorem, pochodzącego z albumu "LUX". Kolejnym przebojem, który promuje krążek, stał się kawałek "La Perla", jednak to właśnie "Porcelana", "Divinize", "Reliquia" czy zamykające album "Magnolias" szczególnie podbiły serca wiernych fanów.

Wokalistka jest obecnie w trasie koncertowej, promującej swoje najnowsze wydawnictwo. Tym razem, 25 marca br., zawitała do Mediolanu (Unipol Forum), czyli miasta, które często przewija się w jej twórczości, jednak nie wszystko poszło po jej myśli. Okazało się, iż gwiazda musiała przerwać koncert i wystosować ze sceny apel do fanów.

"Od początku starałam się dać jak najlepszy show, ale jestem bardzo chora. Mam największe w życiu zatrucie pokarmowe - próbowałam jakoś to obejść, zapomnieć o tym i śpiewać, ale czuję się ekstremalnie chora, do tego stopnia, że wymiotuję za kulisami. Naprawdę chcę dać jak najlepszy show, ale zwijam się z bólu na podłodze. Robię, co mogę. Może mogłabym to pociągnąć, ale w końcu, wcześniej czy później, być może będę musiała zatrzymać koncert. Chciałam wam dać świetne doświadczenie, nigdy nie miałam takiej sytuacji. Bardzo mi przykro. Fizycznie - nie mogę tego ciągnąć, jestem w bólu. Bardzo was przepraszam, kocham was. I bardzo przepraszam" - powiedziała Rosalía, po czym zeszła ze sceny z zawiedzioną i smutną miną, jednak fani pożegnali ją wielkimi brawami.

Według relacji fanów, gwiazda wytrzymała na scenie około 40 minut. Przed ogłoszeniem, iż musi zakończyć show z przyczyn zdrowotnych, zdążyła jeszcze zaśpiewać kilka utworów, w tym ostatnie "Berghain" z krążka "LUX".

