W rozmowie z serwisem Muzyka Interia Jarosław "Mister" Misterkiewicz, gitarzysta i założyciel Traumy - grupy należącej do klasyków polskiego death metalu - zapewnia, że po przymusowym zawieszeniu koncertowej aktywności w 2025 roku, głód grania na żywo w szeregach zespołu jest dziś ogromny.

- Ze względu na problemy zdrowotne naszego perkusisty, poprzedni rok był dla Traumy okresem koncertowego zawieszenia. Zmuszeni byliśmy odwołać zaplanowaną trasę i finalnie zagraliśmy zaledwie dwie pojedyncze sztuki. Jest w końcu zielone światło od Małego (perkusisty Arkadiusza Sinicy), który uporał się ze swoimi problemami, więc możemy wrócić do aktywności. W zespole pojawiła się nowa energia i głód grania spowodowany ową absencją. Wznowiliśmy regularne próby, a uwolniona energia wręcz z nas eksploduje niczym Wezuwiusz. Zamierzamy ją spożytkować w sposób, jaki lubimy najbardziej, po prostu grając koncerty - mówi popularny Mister.

Trauma zaprasza na "Death Metal Forever Tour 2026". Gdzie i z kim zagrają tym razem?

- Tej wiosny ruszymy w "Death Metal Forever Tour 2026", nad którą pracujemy od jakiegoś czasu. Odwiedzimy część miast, w których odwołaliśmy ostatnim razem zaplanowane sztuki, ale zawitamy też do niektórych miejsc po raz pierwszy w naszej niemal 40-letniej historii. Pracujemy nad kolejnymi terminami, więc ta lista nie jest ostatecznie zamknięta. Sukcesywnie będzie publikować uaktualnienia, więc obserwujcie nasze oficjalne media społecznościowe. Niebawem podamy również nazwy supportów, które wspomogą nas na nadchodzących koncertach - najbliższe koncertowe plany ujawnia lider Traumy.

Czego zatem możemy się spodziewać w koncertowym programie nadchodzących imprez?

- Zapowiada się prawdziwa deathmetalowa uczta, podczas której zabierzemy was w sentymentalną podróż i opowiemy wam naszą historię ukochanym death metalem. Przygotowaliśmy przekrojowy set utworów, od tych z przełomu lat 80. i 90., czyli początku działalności naszego zespołu, aż po utwory z ostatnich płyt - precyzuje Jarosław Misterkiewicz.

Bilety na "Death Metal Forever Tour 2026" dostępne będą na wejściu w dniu koncertu. Ich ceny - w zależności od miasta - wahają się od 60 do 80 zł.

Aktualną rozpiskę "Death Metal Forever Tour 2026" wraz z nazwami pierwszych gości i supportów znajdziecie poniżej:

24.04. - Kwidzyn (La Cantina; wraz z Hektik)

25.04. - Poznań (Pod Minogą; plus Devorzhum i Disorder)

09.05. - Warszawa (VooDoo; w ramach Metal Kommando Fest IX)

29.05. - Białystok (Podlaska Adamczycha; plus Inferial i Cinis)

30.05. - Łomża (MDK-Dom Środowisk Twórczych; plus Inferial i Valefor)

12.06. - Olsztyn (Klub Baza; plus Hektik oraz Blissful Eclipse)

13.06. - Skarżysko Kamienna (Semafor; plus Prosectorium i Disorder)

02.10. - Szczecin (Krzywy Gryf)

03.10. - Elbląg (Mjazzga).

Trauma - żywa legenda polskiego death metalu

Trauma to jedna z najbardziej doświadczonych polskich formacji deathmetalowych. Rozpoczęła swoją działalność w maju 1988 roku jako Thanatos. Z tego okresu pochodzą dwie taśmy demo, dzięki którym ten elbląski zespół zaczął być coraz częściej wymieniany w gronie liderów rodzimej sceny podziemnej. Wiosną 1992 roku zapadła decyzja o zmianie nazwy na Trauma i pod tym szyldem zespół - dziś jeden z niekwestionowanych liderów i najważniejszych przedstawicieli polskiego death metalu - nieprzerwanie funkcjonuje do dziś.

W ciągu ponad trzech dekad działalności Trauma wydała osiem studyjnych płyt, jeden album koncertowy, dwa minialbumy, split, oraz płytę o charakterze retrospektywnym, na którym znalazły się dwa wydawnictwa zespołu pochodzące z różnych okresów działalności.

Na przestrzeni ponad 30 lat istnienia Trauma zagrała mnóstwo koncertów u boku gwiazd metalu z całego świata. Koncertowała z powodzeniem na prestiżowych trasach koncertowych, jak i festiwalach zarówno w kraju oraz poza jego granicami. Występowała w wielkich halach koncertowych, jak i w małych klubach, zbierając całymi latami doświadczenie i obycie scenicznie. Trauma to bowiem bez wątpienia grupa pasjonatów oddanych bez reszty muzyce i scenie ekstremalnej, zespół, który mimo tak wielu lat grania wciąż czerpie radość z tego, co robi, o czym można się przekonać nie tylko słuchając wysoko ocenianych materiałów elbląskich pionierów death metalu, ale i - a może przede wszystkim - doświadczając ich mocy i precyzji na żywo.

Trzon aktualnego składu Traumy tworzą niestrudzony Jarosław "Mister" Misterkiewicz, gitarzysta prowadzący i jedna z najważniejszych postaci sceny deathmetalowej w kraju nad Wisłą; perkusista Arkadiusz "Mały" Sinica; oraz (od 2021 roku) pochodzący z Malborka wokalista Łukasz "Shadock" Radecki, na co dzień nauczyciel i autor powieści grozy, multiinstrumentalista znany także m.in. z formacji Acrybia, Wilcy oraz projektu solowego. W koncertowych szeregach od lat towarzyszą im dwaj pomorscy muzycy, czyli basista Tomasz Myśliński i gitarzysta Krzysztof Dobrowolski.

