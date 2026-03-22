Syn Zbigniewa Hołdysa wziął cichy ślub! "Wyszli na spacer i wrócili jako małżeństwo"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Zbigniew Hołdys podzielił się z fanami radosną nowiną. Po serii trudnych doświadczeń i problemów zdrowotnych w rodzinie legendarnego muzyka wreszcie nadszedł czas na świętowanie. Jego syn, Tytus Hołdys, stanął na ślubnym kobiercu. Ceremonia była na tyle dyskretna, że dumny ojciec podsumował ją niezwykle rozczulającym wpisem w mediach społecznościowych.

Tytus Hołdys, syn Zbigniewa Hołdysa, po cichu wziął ślub. Sprawdź szczegóły!
Tytus Hołdys i Zbigniew Hołdys (2003 r.)Prończyk / Facebook @Zbigniew HołdysAKPA

Na Facebookowym profilu Zbigniewa Hołdysa pojawiło się wymowne zdjęcie splecionych dłoni, na których dumnie lśnią ślubne obrączki. Jak się okazało, syn artysty, Tytus Hołdys, postanowił sformalizować swój związek z Zofią. Muzyk przekazał tę informację w nietypowy sposób, sugerując, że zaślubiny miały wyjątkowo prywatny charakter: "Dziś wyszli na spacer i wrócili jako małżeństwo!" - napisał krótko pod opublikowaną fotografią.

Pod postem artysty natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani i znajomi pospieszyli z życzeniami na nową drogę życia dla młodej pary. "Jakie to piękne", "Najlepsze życzenia" - pisali zachwyceni internauci, gratulując rodzinie Hołdysów. Dla obserwatorów artysty to szczególnie ważna wiadomość, ponieważ w ostatnim czasie muzyk dzielił się na swoim profilu głównie smutnymi informacjami, wspominając o osobistych problemach zdrowotnych oraz rodzinnej tragedii.

Zobacz również:

Artut Gadowski
Rock

Radiowcy nie chcieli grać tego hitu lat 90. Jak "Ona jest ze snu" stała się klasykiem polskiego rocka?

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Czym zajmuje się Tytus Hołdys?

Tytus Hołdys, w przeciwieństwie do wielu innych dzieci gwiazd, od lat konsekwentnie buduje swoją własną, zawodową ścieżkę. Jest cenionym dziennikarzem pracującym w jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych, gdzie jego główną specjalizacją jest tematyka kina oraz muzyki filmowej. Z Zofią, swoją świeżo upieczoną żoną, tworzy zgraną rodzinę już od dłuższego czasu - w 2020 roku para doczekała się narodzin syna.

"Dziś wyszli na spacer i wrócili jako małżeństwo! Zofia Horszczaruk i Tytus Hołdys" - napisał na swoim Facebooku Zbigniew HołdysFacebook @Zbigniew Hołdysmateriał zewnętrzny

Młody dziennikarz chętnie zabiera też głos w sprawach społecznych. Przy okazji narodzin swojego dziecka zamieścił w sieci poruszający wpis, w którym przedstawił wizję tolerancyjnego kraju dla swojego potomka: "Chcę, by nasz syn wychowywał się w Polsce przyszłości. W świecie, w którym wszyscy są równi" - pisał wówczas Tytus Hołdys, podkreślając, że zależy mu na tym, by jego potomek żył w państwie wolnym od dyskryminacji. Teraz, jako mąż i ojciec, oficjalnie rozpoczął kolejny, ważny rozdział w swoim życiu.

Miuosh żegna się z rapem: "Zajechałem już do garażu. Nie chcę tego"INTERIA.PLINTERIA.PL
