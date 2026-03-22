Vito Bambino planuje zejść ze sceny. "Chciałbym zrobić coś innego albo stać się rolnikiem"

Mateusz Dopieralski, kryjący się pod pseudonimem Vito Bambino, to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej ostatnich lat. Po intensywnym czasie koncertowania wokalista zdecydował się jednak na zasłużony odpoczynek. Zrobił sobie ponad rok przerwy od mediów i show-biznesu, by w pełni poświęcić ten czas rodzinie - żonie Agacie oraz dzieciom: synowi Amarowi i urodzonej na początku 2024 roku córce Havie Lunie Zeldzie. Jak wyznał w najnowszym wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN", jego codzienność w tym czasie skupiała się na porannych śniadaniach, odprowadzaniu pociech do przedszkola i okazjonalnych wizytach w studiu.

Powrót na scenę, nowa płyta i refleksje

Obecnie muzyk wrócił do gry, z czego ogromnie cieszą się jego fani. Vito Bambino nie ukrywa wzruszenia faktem, że pomimo jego długiej nieobecności, słuchacze wciąż czekali i kupowali bilety na nadchodzące występy. Artysta zdradził również, że intensywnie pracuje w studiu nagraniowym, a efektem tych prac ma być nowy album o tytule "Polonia". Mimo tych pozytywnych wieści 37-latek coraz śmielej mówi o końcu pewnego etapu.

Kiedy Vito Bambino zejdzie ze sceny?

Lider Bitaminy uciął wszelkie spekulacje dotyczące swojej długoterminowej obecności w branży muzycznej. Jak stanowczo przyznał w telewizji śniadaniowej, myśli on o muzycznej emeryturze i woli odejść na własnych zasadach. "Ono (pożegnanie) jest nieuniknione. Sam chciałbym założyć limit na tego Vito Bambino, a nie żeby rynek założył" - stwierdził.

Zgodnie z planem, koniec tego głośnego muzycznego projektu ma nastąpić w okolicach 40. urodzin artysty. Co Vito Bambino zamierza robić na emeryturze? Pół żartem, pół serio muzyk wspomina, że być może zajmie się... rolnictwem: "40 lat to jest bardzo optymistyczne, ale jeżeli mam być szczery, tak bym celował. Dlatego mówię z wyprzedzeniem, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że my jesteśmy super wdzięczni, ale że człowiek ma prawo sobie weryfikować swoje życie i patrzeć: 'Ok, to mnie stymuluje, to jest fajne, teraz chciałbym zrobić coś innego, może w jakiejś innej dziedzinie albo stać się super rolnikiem'. Jeśli potem miałbym ambicję, żeby mieć najzdrowsze ziemniaki i mi się uda, to będę szczęśliwy".

