Jurorzy "The Voice Kids" nie kryli zachwytu! Szybko wyszło na jaw, z kim powiązany jest 10-latek

Dziewiąta edycja "The Voice Kids" budzi ogromne emocje. W sobotę 21 marca pokazano kolejny odcinek "Przesłuchań w ciemno", stanowiący już czwarty tydzień wokalnych bitew o miejsca w drużynach trenerów. W tym sezonie w trenerskich fotelach zasiadają Cleo, Blanka oraz Tribbs, którzy regularnie podkreślają, jak bardzo zaskakuje ich wysoki poziom wokalny młodych uczestników. Tym razem jedno z wykonań wywołało u nich szczególny entuzjazm.

Wyjątkowy występ i odwrócone fotele

Prawdziwą gwiazdą sobotniego wieczoru okazał się 10-letni Konrad Pochwała. Chłopiec stanął na wielkiej scenie z ogromną pewnością siebie i postanowił zaprezentować utwór "Save Your Kisses For Me" z repertuaru brytyjskiej grupy Brotherhood Of Man. Jego głos, poczucie rytmu i urok osobisty błyskawicznie zaczarowały studio. Występ 10-latka wywarł na jurorach tak wielkie wrażenie, że każdy z nich zdecydował się wcisnąć swój czerwony przycisk i odwrócić fotel.

Rozwiń

Internauci na oficjalnej stronie "The Voice Kids TVP" na Facebooku również wyrazili swój zachwyt występem chłopca, pisząc w komentarzach: "Super słodziak, cudownie śpiewający", Cudnie śpiewał, młody a już artysta", "Cudowny chłopak i super obycie na scenie", "Ma talent nie ma co. Może wygrać tę edycję".

Po występie, podczas rozmowy z trenerami, na jaw wyszedł ciekawy fakt. Okazało się, że Konrad doskonale zna kulisy telewizyjnego show, ponieważ jest młodszym bratem Igora Pochwały - uczestnika, który walczył o muzyczne marzenia w 7. edycji "The Voice Kids". Po występie Konrad oficjalnie dołączył do drużyny Blanki!

