Jacek Gulczyński - ceniony fotograf, a prywatnie mąż Małgorzaty Ostrowskiej - w ostatnim czasie przebywał w Hospicjum Palium w Poznaniu. Ciężko chorował, bowiem zdiagnozowano u niego chłoniaka. Trzy dni po wernisażu "Rogalin" ukochana żona przekazała do mediów informację o śmierci męża.

"Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców" - prosiła artystka.

Zapowiedziano wówczas także, że uroczyste pożegnanie fotografa odbędzie się 11 grudnia, w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. W pogrzebie wzięli udział zarówno najbliżsi z rodziny Gulczyńskiego, jak i koledzy z branży. Pojawili się m.in. Ostrowska wraz z synem Dominikiem, a także brat Jacka - Piotr "Gulczas" Gulczyński (znany Polakom z pierwszej edycji "Big Brothera").

Małgorzata Ostrowska pochowała ukochanego męża. Kilka dni później zdecydowała się wrócić na scenę

Wdowa po Jacku Gulczyńskim trzy dni po pogrzebie męża zdecydowała się na powrót do pracy. W niedzielę, 14 grudnia, wystąpiła gościnnie podczas koncertu "Wielkopolska GRA! dla Muzeum", który odbył się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Show miało charakter wyjątkowy - fundusze zebrane ze sprzedaży biletów zostaną bowiem przeznaczone na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Choć z pewnością nie jest to dla Ostrowskiej łatwy czas, gwiazda zdecydowała się nie zawieść fanów i w niedzielny wieczór stanęła na scenie. Sieć obiegł filmik udostępniony przez agencję Rock House Entertainment, która opiekuje się wokalistką. Na nagraniu widzimy fragment jej występu w duecie z Krzysztofem Zalewskim.

"Małgorzata Ostrowska wystąpiła dziś na zaproszenie Krzysztofa Zalewskiego, w bardzo szczególnym dla niej, ze względów osobistych i rodzinnych, koncercie 'Wielkopolska gra! Dla Muzeum'. (...) Zaśpiewali razem m.in. bardzo wymowny utwór Krzysztofa 'Polsko'" - czytamy w opisie.

Kultowa piosenkarka mogła liczyć na ogromne wsparcie publiczności. Choć przeżywa obecnie żałobę, podczas występu energia tradycyjnie jej nie opuszczała, a słuchacze podziękowali jej za to gromkimi brawami.

Historia miłości Jacka Gulczyńskiego i Małgorzaty Ostrowskiej

Znajomość Małgorzaty Ostrowskiej i Jacka Gulczyńskiego sięga początku lat 80. Wówczas fotograf robił wokalistce zdjęcia podczas koncertów grupy Lombard, w której ta śpiewała w latach 1981-91 i 1997-99.

Ich relacja, z początku jedynie zawodowa, prędko przerodziła się w prywatną. W 1987 r. na świat przyszedł ich syn Dominik. Początkowo zajmował się on obsługą techniczną, a później został gitarzystą w zespole Ostrowskiej. Projektuje również okładki jej płyt.

