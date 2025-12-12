Rozszerzona wersja albumu Żabsona "Hollywood Smile" - "Hollywood Smile: Xtreme" ukazała się 12 grudnia. Wśród premierowych kompozycji znalazł się utwór "Klasyk", który polski raper nagrał z legendą hip-hopu zza oceanu, Wizem Khalifą. Raperzy wypuścili też wspólny klip.

Dla Żabsona współpraca z Wizem Khalifą to spełnienie marzeń, gdyż jest on jednym z jego idoli i artystą, który wpłynął na jego podejście do rapu. W Polsce Wiz Khalifa jest szczególnie znany za sprawą piosenki "See You Again", którą nagrał z Charliem Puthem. Ilustrujący ją klip jest jednym z najczęściej oglądanych teledysków w historii YouTube'a (ponad 6,8 miliarda odsłon).

Żabson i Wiz Khalifa razem. Tak wygląda "Klasyk"

W grudniu 2023 Wiz Khalifa udostępnił na swoim Instastory wspólne zdjęcie z Żabsonem w studiu oraz fragment nagranego numeru, co wywołało duże poruszenie wśród polskich fanów rapu. Natomiast kilka tygodni temu Żabson oficjalnie potwierdził, że otrzymał "zielone światło" od menedżmentu Wiza Khalify na publikację ich utworu.

W rozszerzonej wersji albumu "Hollywood Smile", który miał premierę w marcu - "Hollywood Smile: Xtreme" znalazło się 10 nowych utworów. Wśród nich "Fakty", nagrane z Okim, Pezetem, Młodym Westem oraz God.Wifi.

