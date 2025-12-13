Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kulawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie stanie pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady.

Ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd!

Plejada gwiazd na scenie w Toruniu. "Szykuje się zabawa roku"

Na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Choć do zabawy sylwestrowej pozostało jeszcze trochę czasu, internauci już reagują na nadchodzącą imprezę w Toruniu. "Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności - to jest najlepsze", "Czekam na Bajm i Lady Pank" ,"Tylko Thomas Anders", "Szykuje się zabawa roku", "Zostaję w domu, żeby odpalić Polsat, będzie świetna zabawa i mam już specjalny strój specjalnie na sylwestra w Polsacie" - piszą podekscytowani internauci na Instagramie i Facebooku Polsatu.

Majka Jeżowska: Jestem wolnym człowiekiem [WYWIAD] Oliwia Kopcik INTERIA.PL