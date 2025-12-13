Mela Koteluk ogłosiła radosną nowinę. Wszystko opisała w wymownym poście
Mela Koteluk ogłosiła na początku sierpnia br., że jest w ciąży, a teraz podzieliła się w mediach społecznościowych wymownym zdjęciem.
"LEO TADEUSZ. Here I am!" - napisała krótko w mediach społecznościowych Mela Koteluk, dzieląc się ze swoimi obserwatorami pierwszym zdjęciem swojej pociechy. Internet zalała fala gratulacji.
Meta Koteluk podzieliła się zdjęciem syna. Ogłosiła nawet jego imię
Mela Koteluk jest jedną z najbarwniejszych artystek na polskiej scenie muzycznej. Ta pochodząca z Sulechowa wokalistka i autorka tekstów, poruszająca się w klimatach alternatywnego popu, od lat tworzy utwory, które cechuje charakterystyczna, bajkowa narracja i łagodne, dreampopowe brzmienie.
Choć Mela Koteluk tworzy od wielu lat, to właśnie w 2012 roku rozkochała w sobie Polaków. Wtedy na rynku ukazał się krążek "Spadochron", który na stałe zredefiniował pojmowanie muzyki popularnej w Polsce. Singiel "Melodia ulotna" został doceniony przez fanów piosenkarki i krytyków, a później było tylko lepiej. W 2014 roku pojawiły się "Migracje", a cztery lata później w ręce słuchaczy trafiła "Migawka". Najnowsze wydawnictwo, album "Harmonia", również nie przechodzi bez echa - "Himalaje", czyli singiel z płyty, został nawet nominowany do Fryderyków 2025 w kategorii "Singiel Roku Pop Alternatywny".
"Gratulacje kochana!", "Pięknego życia!", "Gratulacje! Dużo zdrówka dla malucha i rodziców", "Jest i on", "Gratulacje! Niech rośnie zdrowy i radosny - no i imię drugie - moje ukochane - wróży dobrze" - gratulują internauci.