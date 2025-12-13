Mela Koteluk jest jedną z najbarwniejszych artystek na polskiej scenie muzycznej. Ta pochodząca z Sulechowa wokalistka i autorka tekstów, poruszająca się w klimatach alternatywnego popu, od lat tworzy utwory, które cechuje charakterystyczna, bajkowa narracja i łagodne, dreampopowe brzmienie.

Choć Mela Koteluk tworzy od wielu lat, to właśnie w 2012 roku rozkochała w sobie Polaków. Wtedy na rynku ukazał się krążek "Spadochron", który na stałe zredefiniował pojmowanie muzyki popularnej w Polsce. Singiel "Melodia ulotna" został doceniony przez fanów piosenkarki i krytyków, a później było tylko lepiej. W 2014 roku pojawiły się "Migracje", a cztery lata później w ręce słuchaczy trafiła "Migawka". Najnowsze wydawnictwo, album "Harmonia", również nie przechodzi bez echa - "Himalaje", czyli singiel z płyty, został nawet nominowany do Fryderyków 2025 w kategorii "Singiel Roku Pop Alternatywny".